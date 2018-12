13.12.2018

Sprachpaten nehmen auf blauer Engagementbank Platz

Freiwilligenagentur im Wittelsbacher Land beteiligt sich mit Treffen in Aichach an bayernweiter Aktion

Zum Internationalen Tag der Ehrenamtlichen hat sich die Freiwilligenagentur mitanand & füranand im Wittelsbacher Land an einer bayernweiten Aktion beteiligt. 25 Freiwilligenagenturen, Freiwilligenzentren und Koordinierungszentren bürgerschaftlichen Engagements in Bayern haben mit einer gemeinsamen dezentralen Aktion Freiwilligen gedankt, die sich im Integrationsbereich im Rahmen des bayernweiten Projektes „Miteinander leben – Ehrenamt verbindet“ engagieren. Das gemeinsame Merkmal an diesem Tag war die blaue Engagementbank. Die Botschaft lautete „Wir l(i)eben Vielfalt im Engagement“.

Mit unterschiedlichen Aktionen dankten sie vor Ort den engagierten Freiwilligen und ließen sie über Video- und Fotobotschaften sichtbar werden. Die Freiwilligen kamen zu Wort und beschrieben, warum es Spaß macht, sich zu engagieren und was es ihnen bringt. Alle 25 beteiligten Organisationen setzen lokal das Projekt „Miteinander leben – Ehrenamt verbindet“ um, das seit 2016 vom Bayerischen Staatsministerium für Familie, Arbeit und Soziales finanziell gefördert wird. Das Ziel ist, vielfältige Engagementmöglichkeiten von und für Menschen mit Migrationshintergrund weiter zu öffnen und in den Fokus zu rücken. Die Projekte kommen aus den Bereichen Sport, Arbeit und Wohnen, Sprache und Bildung, Vernetzung und Selbsthilfe und aus Senioren- und Integrationszirkeln.

Die Freiwilligenagentur mitanand & füranand im Wittelsbacher Land beteiligte sich an der Aktion mit dem Projekt „Sprachpaten“. In der Caritas-Tagesstätte in Aichach trafen sich aktive Sprachpaten zu einem Weihnachtstreffen. Die blaue Engagementbank kam auch hier zum Einsatz. Alle Freiwilligen brachten ihre Beweggründe für ihr Engagement zum Ausdruck. Viele Paten engagieren sich, um zur aktiven Integration von Kindern und Jugendlichen beizutragen. Das Projekt „Sprachpaten: miteinander sprechen – einander verstehen“ wird seit 2016 in Kooperation mit dem Kreisjugendring Aichach-Friedberg und dem Schulamt Aichach-Friedberg durchgeführt.

Im Projekt gibt es zum Jahreswechsel einen Personalwechsel zu verzeichnen. Sabine Grandel vom Kreisjugendring Aichach-Friedberg übergibt die Projektleitung an Franziska Möker. Sie ist unter Telefon 0821/609620 erreichbar. (AN)

