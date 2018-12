18:00 Uhr

Spritztour mit Papas Cabrio endet bei Aichach in Paar

Ein 28-Jähriger stand in Aichach vor Gericht, weil er betrunken mit einem Cabrio in die Paar gefahren ist.

Plus Ein 28-Jähriger verliert in einer Kurve die Kontrolle über das Auto. Er war alkoholisiert und ohne Führerschein unterwegs. Nun stand er in Aichach vor Gericht.

Von Gerlinde Drexler

Die wilde Fahrt mit dem Cabrio seines Vaters endete für einen 28-Jährigen aus dem Landkreis Augsburg bei Walchshofen (Stadt Aichach) in der Paar. Er war ohne Führerschein, dafür aber alkoholisiert unterwegs. In einer Rechtskurve verlor er die Kontrolle über das Fahrzeug und schleuderte nach links in das Flüsschen. Das Cabrio war ein Totalschaden. Dem Angeklagten und seinen drei Mitfahrern ist nichts passiert. Bei der Verhandlung am Amtsgericht Aichach wegen fahrlässiger Gefährdung des Straßenverkehrs und Fahren ohne Führerschein betonten am Mittwoch alle, wie viel Glück der 28-Jährige hatte, dass es so glimpflich abgelaufen war.

Eine Spritztour zu einem Biergarten bei Aichach wollten der Angeklagte und seine Verlobte an einem Samstagnachmittag Ende Juli machen. Sein Vater hatte ihnen dafür extra sein Cabrio, einen 3er BMW, zur Verfügung gestellt. Unterwegs sammelte das Paar noch zwei Freunde ein. Am Anfang saß die Verlobte des Angeklagten am Steuer. Der Angeklagte hat keinen Führerschein mehr, seit er ihn vor etwa sieben Jahren bei einer Alkoholkontrolle abgeben musste. Trotzdem wollte er nach einer kurzen Pause in der Nähe von Walchshofen bei Aichach unbedingt selbst fahren. „Ich fing mit meiner Freundin deswegen zu streiten an“, sagte der 28-Jährige aus. Das Ende vom Lied: Gegen den Willen seiner Verlobten setzte er sich hinter das Steuer und fuhr los. Lesen Sie jetzt: Die heutige Ausgabe Ihrer Tageszeitung als E-Paper. 1,6 Promille ergab ein Alkoholtest Weit kamen er und seine drei Mitfahrer nicht. Kurz darauf konnte der 28-Jährige einem Radfahrer, der auf der Verbindungsstraße von Aichach nach Walchshofen unterwegs war, gerade noch ausweichen. Die Rechtskurve zur Brücke hin schaffte er nicht mehr, sondern landete mit dem Auto in der Paar. Viel zu schnell sei der Angeklagte gefahren, sagte der 52-jährige Radfahrer aus. „Die schaffen die Kurve nicht“, habe er noch gedacht, als er von dem Auto überholt wurde. Dann hörte er auch schon ein Rumpeln und einen Schrei. Als der 52-Jährige an die Kurve kam, krabbelten gerade zwei der Mitfahrer die Böschung hoch und gingen weg. Der panischen Verlobten des Angeklagten half der Radfahrer zur Straße hoch. Der Angeklagte habe sich danach vorbildlich um sie gekümmert, sagte der 52-Jährige vor Gericht aus. Als die Polizei eintraf, sagte der 28-Jährige sofort, dass er zu schnell gefahren sei und Alkohol getrunken habe. 1,6 Promille ergab später ein Alkoholtest. Auch von dem Joint, den der Angeklagte am Vormittag geraucht hatte, habe er freiwillig erzählt, sagte der Polizeibeamte aus. Die beiden verschwundenen Mitfahrer suchte die Polizei zuerst mit einer zusätzlichen Streife. Nachdem alle versicherten, dass sie unverletzt waren, stellte die Polizei die Suche ein. Angeklagter ist schon wegen Drogenbesitz vorbestraft Staatsanwalt Philipp Meyer rechnete dem Angeklagten an, dass er schon am Unfallort alles zugegeben hatte. Gegen ihn sprachen die starke Alkoholisierung sowie seine Vorstrafen. Der 28-Jährige war unter anderem schon wegen Drogenbesitzes verurteilt worden. Meyer forderte eine elfmonatige Bewährungsstrafe, eine Sperrfrist für den Führerschein von 18 Monaten sowie eine Geldauflage in Höhe von 3000 Euro. Verteidiger Werner Ruisinger stellte keinen konkreten Strafantrag. Mit Hinweis auf die erheblichen Kosten, die auf den Angeklagten zukommen, bat er jedoch um eine milde Strafe. Unter anderem muss der 28-Jährige für den Schaden am Cabrio aufkommen. Es war von einem Abschleppunternehmen mit Hilfe eines Krans aus der Paar geborgen worden. Den Sachschaden schätzte die Polizei damals auf rund 8000 Euro. Richter Walter Hell verurteilte den 28-Jährigen wegen fahrlässiger Gefährdung des Straßenverkehrs und Fahren ohne Führerschein zu acht Monaten auf Bewährung. Der Führerschein ist für 18 Monate gesperrt. Außerdem muss er 3000 Euro an die Kinder- und Jugendhilfe Wittelsbacher Land zahlen. Er habe seine Verlobte in eine missliche Lage gebracht und mit seiner Alkoholfahrt am helllichten Tag riskiert, dass Schlimmeres passiere, so Hell zu dem Angeklagten.

