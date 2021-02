Staatsstraße 2047: Der Ausbau wird noch lange dauern

Plus Viele wünschen sich einen Ausbau der Staatsstraße 2047 von Klingen Richtung Landkreis Dachau. Eine Realisierung aber ist nicht in Sicht.

Für Radfahrer ist die Strecke abenteuerlich. Das liegt vor allem an den zahlreichen Kurven. Sie machen es Autofahrern schwerer, die Radfahrer rechtzeitig zu erkennen und erst recht, sie gefahrlos zu überholen. Der Radler fühlt sich als Verkehrshindernis. Da gibt es momentan nur eine Lösung: Der Radfahrer meidet die Etappe der Staatsstraße 2047 von Klingen in Richtung Landkreis Dachau am besten ganz und nimmt lieber einen Umweg in Kauf. Ein Ausweg, der nicht befriedigt.

Die kurvige 2047 ist für Autofahrer und Radler anspruchsvoll

Doch auch für Autofahrer ist die kurvige Strecke nicht ohne. Wer eigenes Tempo oder Kurvenradien unterschätzt, der gerät schneller auf Abwege, als ihm lieb ist. Also ist es keine Frage: Der Ausbau samt Radweg muss her. Zur Wahrheit gehört aber dazu: Aus einer langjährigen Statistik von Polizei und Staatlichem Bauamt geht hervor, dass die Unfälle in der Regel glimpflich ablaufen. Der unvergessliche Unfall vom Heiligabend 2018 ist da eine extrem tragische Ausnahme.

Alles spricht für einen Ausbau der Staatsstraße 2047 bei Klingen

Unter dem Strich spricht alles für einen Ausbau der Staatsstraße. Das sehen auch die Verantwortlichen beim Staat nicht anders. Die Forderung aus dem Raum Aichach ist sogar längst erhört. Jedenfalls auf dem Papier. Dort rangiert die Etappe in der ersten Dringlichkeit. Sie sollte also bald an die Reihe kommen. Doch so einfach ist das nicht. Zwar ist die Planung gerade in Arbeit, zwar könnte das Genehmigungsverfahren über eine so- genannte Planfeststellung 2022 starten. Letzteres dürfte auch nicht allzu kompliziert werden, weil es (im Gegensatz zum Beispiel zur geplanten Umgehung vom Affinger Ortsteil Mühlhausen) bislang keine Gegner gibt. Aber am Ende ist alles eine Frage des Geldes. Das liegt auch in diesem Fall nicht auf der Straße. Und die finanziellen Langzeitfolgen der Corona-Krise sind leider noch gar nicht absehbar.

