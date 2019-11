20.11.2019

Stadlmair im Ruhestand

„Anfang und Ende einer Dienstkarriere“ markierte Landrat Klaus Metzger nach seinen Worten mit den beiden Urkunden, die er kürzlich aushändigte: Carola Schüssler aus dem Gesundheitsamt wurde in das Beamtenverhältnis auf Lebenszeit berufen, Lebensmittelüberwacher Josef Stadlmaier geht Ende Dezember in den Ruhestand. Landrat und Personalchef Florian Asmussen wünschten alles Gute für Dienstzeit und Ruhestand. (AN, Foto: Wolfgang Müller)

