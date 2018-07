vor 50 Min.

Stadt Aichach baut für die Feuerwehr

Der Aichacher Stadtrat stimmt der Planung für einen Anbau in Walchshofen zu. In Sulzbach wird das Dachgeschoss des Feuerwehrhauses mit Gruppenräumen ausgebaut.

Von Von Claudia Bammer

Gleich zwei Bauprojekte für Stadtteilfeuerwehren standen im Aichacher Stadtrat auf der Tagesordnung: Die Feuerwehr in Walchshofen bekommt einen Anbau an ihr Gerätehaus, und in Sulzbach wird das Dachgeschoss ausgebaut.

In Walchshofen wird am Gemeinschaftshaus ein neues Feuerwehrgerätehaus mit Umkleiden angebaut, wie Helmut Baumann vom Bauamt erläuterte. Der Bau ist notwendig, weil die Wehr ein größeres Fahrzeug bekommen soll. Die Planung, die mit den Ortsvereinen und der Feuerwehr erarbeitet wurde, sieht einen erdgeschossigen Anbau nach Osten hin vor. Dort werden die Fahrzeughalle und Umkleideräume für Männer und Frauen untergebracht. Der Stahlbetonbau bekommt ein flachgeneigtes Pultdach mit Holzbalkendecke.

Die Feuerwehr will auch ihren bisherigen Geräteraum weiterhin nutzen, und zwar für ihre Stiefelwaschanlage. Ein Tor nach Norden hin soll einen Zugang zur dahinter liegenden Grundstücksfläche bieten. Im Zuge der Arbeiten soll auch der bauliche Rettungsweg für das Dachgeschoss des Gemeinschaftshauses neu geregelt werden.

Kosten für das Projekt werden auf 320 000 Euro geschätzt

Für das Projekt sind 200000 Euro im Haushalt eingeplant. Die Kosten werden nach der Planung allerdings auf 320000 Euro geschätzt. Die bisher angebotene Eigenleistung abgezogen, bleibt eine Deckungslücke von 65000 Euro. Der Stadtrat erteilte der Planung einstimmig sein Einvernehmen. Ebenso einstimmig war die Zustimmung für den Dachgeschossausbau am Feuerwehrhaus in Sulzbach. Dort sind zwei Gruppenräume vorgesehen, die über einen gemeinsamen Flur erschlossen werden. An der Südseite, zum Krebsbach hin, wird eine Fluchttreppe angebaut. Auch der Aufenthaltsraum im Erdgeschoss benötigt einen zweiten baulichen Rettungsweg. Dieser soll nach Osten hin entstehen, ebenfalls mit einer Treppe.

Auch dieses Projekt wird voraussichtlich etwas teurer als geplant: 50000 Euro sind im Haushalt eingeplant, 68000 Euro lautet die Kostenschätzung. Auch hier wollen die Vereine zupacken.

Drei weitere Punkte standen schon mal auf der Tagesordnung

Drei weitere Tagesordnungspunkte hatten den Stadtrat schon mal beschäftigt. Es ging um Ortsrandsatzungen und eine Bebauungsplanänderung, die erst beantragt wurden, nun aber doch nicht mehr gewollt sind. So sollte im Stadtteil Griesbeckerzell die Ortsrandsatzung „Nördlich der Burgstraße“ so erweitert werden, dass zwei weitere Baugrundstücke entstehen. Wie im Baulandmodell üblich, umfasste die Vereinbarung einen Bauzwang (Beginn innerhalb von drei Jahren). Daraufhin zog der Grundstückseigentümer seinen Antrag zurück. Mit 30:1 Stimmen beschloss der Stadtrat, den Aufstellungsbeschluss aufzuheben. Dagegen stimmte Georg Robert Jung (FWG).

Umstrittener war der Aufhebungsbeschluss, als es um die Ortsrandsatzung „Am Hopfenweg“ in Gallenbach ging. Diesen hatte ein Grundstückseigentümer beantragt, der ein frei stehendes Wohnhaus bauen will. Um eine städtebaulich vertretbare Lösung zu schaffen, wollte die Stadt zwei benachbarte Grundstücke mit einbeziehen. Deren Eigentümer hatten daran aber kein Interesse.

Nur das beantragte Haus allein sei aber städtebaulich nicht vertretbar, so die Verwaltung. Das sahen einige Stadträte anders. Edith Lotter (FDP) störte, dass der eine Bauwillige nicht bauen kann, weil die Nachbarn kein Interesse an Bauland haben. Georg Robert Jung sagte: „Wir stehen vor der Problematik, dass wir einem helfen wollen, aber unser Wunsch, dass weitere bauen, nicht erfüllt wird.“ Mit 21:10 wurde dennoch die Aufhebung des Aufstellungsbeschlusses beschlossen. Einstimmig wiederum war der Aufhebungsbeschluss für die Änderung des Bebauungsplans „Krausgelände“ in Unterwittelsbach. Mehrfach hatte sich der Stadtrat mit dem Wunsch eines Grundstückseigentümers befasst, der eine Lärm- und Sichtschutzwand bauen will. Nachdem signalisiert wurde, dass das nur über eine Bebauungsplanänderung geht, haben mehrere Anlieger den Antrag mitunterschrieben.

Wie in solchen Fällen üblich, tragen die betroffenen Antragsteller die Kosten der beantragten Bebauungsplanänderung. Dazu waren aber mehrere der Unterzeichner nicht bereit. Das Verfahren wird deshalb eingestellt.

