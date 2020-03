vor 19 Min.

„Stadt befreit“ kommt später

Landesausstellung wird verschoben

Die bayerische Landesausstellung „Stadt befreit. Wittelsbacher Städtegründer“ wird auf unbestimmte Zeit verschoben. Wie am Freitag bereits kurz berichtet, kann die Schau in Aichach und Friedberg nicht wie geplant am 28. April eröffnet werden. Der Grund dafür ist die Corona-Krise. Das teilte Minister Bernd Sibler am Freitag mit. Was das für die Verantwortlichen vor Ort beim Landkreis und in den Städten Aichach und Friedberg, bedeutet, lesen Sie auf "Seite 2.

