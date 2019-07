00:33 Uhr

Stadt erneuert Museum im Tor

Aichach übernimmt nun die Trägerschaft

Alles neu im Wittelsbacher Museum in Aichach? Die Einrichtung im Unteren Tor am Stadtplatz ist jetzt offiziell eine Zweigstelle des Aichacher Stadtmuseums. 30 Jahre lang war das Museum eine Zweigstelle der Archäologischen Staatssammlung München, nun hat die Stadt Aichach die Trägerschaft übernommen. Die ungewisse Zukunft derartiger München-Zweigstellen war einer der Beweggründe dafür. Die Stadt will laut Bürgermeister Klaus Habermann die Ausgrabungserfolge auf Burg Oberwittelsbach unbedingt vor Ort halten und zur Landesausstellung präsentieren. Bis zu deren Start im April 2020 wird das derzeit geschlossene Museum renoviert und neu gestaltet. (ull)"Seite 2 undKommentar

