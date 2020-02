11:28 Uhr

Stadt plant Hochwasserschutz an kleinen Gewässern

Dass auch von kleineren Gewässern Hochwassergefahr droht, zeigt dieses Bild: Die Garagen und der Hof bei der Wohnanlage an der Hauptstraße in Oberbernbach waren nach einem starken Unwetter im Juli 2006 überflutet. Die Stadt geht jetzt diese Gefahr am Bachfeldbach in Oberbernbach, am Hechtengraben in Algertshausen und am Bahngraben entlang der Bahnlinie an.

Plus Um die Anwohner vor Hochwasser zu schützen, will die Stadt Aichach am Bahngraben bei Oberbernbach und am Griesbacherl aktiv werden. Das ist aufwändig.

Von Claudia Bammer

An der Paar in Aichach funktioniert der Hochwasserschutz. Das hat sich nach den starken Regenfällen der vergangenen Tage wieder einmal gezeigt. Doch auch von kleineren Gewässern geht Gefahr aus. Die Stadt Aichach geht deshalb den Hochwasserschutz an Gewässern dritter Ordnung an, insbesondere in Algertshausen und Oberbernbach und am Griesbacherl. Im Bauausschuss des Stadtrats stellte das Ingenieurbüro Mayr seine Untersuchungsergebnisse dazu vor.

Eine großräumigere Gefährdungsanalyse haben die Ingenieure für den Bereich um den Bahngraben bei Oberbernbach erstellt. Dorthin strömt zum Einen Wasser aus dem südlichen Bereich in Algertshausen mit der Grubetstraße und dem Hechtengraben. Bei einem hundertjährlichen Hochwasser strömen von dort 1,84 Kubikmeter Wasser pro Sekunde dem Bahngraben zu. Schon in Algertshausen selbst kommt es zu Überschwemmungen, weil der zum Teil verrohrte Hechtengraben das Wasser nicht mehr aufnehmen kann. Aus dem Umfeld des Bachfeldbachs in Oberbernbach kommen beim hundertjährlichen Hochwasser etwa 2,76 Kubikmeter pro Sekunde dazu. Bevor er in den Aichacher Stadtteil Oberbernbach nahe der Ziegeleistraße hineinfließt, ist der Bachfeldbach noch nicht verrohrt. Bild: Erich Echter Der Durchlass durch den Bahndamm hindurch ist nicht groß genug, um dann die Wassermassen abzuleiten. Westlich des Bahndamms, wo die Hauptstraße verläuft, staut sich dann das Wasser. Das war zum Beispiel 2006 nach Unwettern der Fall und hat unter anderem bei einer Wohnanlage an der Hauptstraße für überflutete Garagen gesorgt. Verrohrungen der Gräben sind oft zu klein dimensioniert Auch östlich des Bahndamms ist der verrohrte Graben laut Untersuchung zu klein dimensioniert, so dass es dort zu Ausuferungen beim Gewerbegebiet am Oberbernbacher Weg kommt. Die beiden Gräben fließen später zusammen, bevor sie in die Paar münden. Das Ingenieurbüro Mayr soll nun Hochwasserschutzmaßnahmen für diesen Bereich ausarbeiten, beschloss der Bauausschuss einstimmig. Der Bahngraben nahe der Wohnanlage an der Hauptstraße in Oberbernbach ist normalerweise eher unscheinbar. Bei Starkregen sammelt sich dort aber das Wasser aus einem großen Einzugsgebiet. Bild: Erich Echter Ärger macht auch immer wieder das Griesbacherl. Es fließt von Nordosten her in Richtung Stadt. Südlich von Untergriesbach unterquert es die Bundesstraße 300. Bei einem Einzugsgebiet von etwa 6,5 Quadratkilometern östlich der B300 kommen dort bei einem hundertjährlichen Hochwasser etwa 6,5 Kubikmeter pro Sekunde zusammen. Von Hochwasser betroffen ist das schon der nordöstliche Ortsrand von Untergriesbach. Der Durchlass unter der B300 schafft etwa 6,5 Kubikmeter pro Sekunde. Überschwemmungen drohen in der Oberen Vorstadt Westlich der B300 durchfließt das Griesbacherl den Weiher an der Berufsschule, bevor es dann über weite Strecken verrohrt durch die Obere Vorstadt fließt. Auch hier ist die Verrohrung nicht groß genug. Überschwemmungen drohen dann im Bereich der Wilhelm-Wernseher-Straße und in der östlichen Oberen Vorstadt. Das Griesbacherl, hier von der Wilhelm-Wernseher-Straße aus in Richtung Osten, macht immer wieder Ärger. Ein räumlicher Rechen soll hier Abhilfe schaffen. Bild: Erich Echter Abhilfe soll im Einlaufbereich ein sogenannter räumlicher Rechen schaffen. Das will die Stadt möglichst heuer angehen. Weil es sich aber um einen Gewässerausbau handelt, kann es sein, dass ein Planfeststellungsverfahren nötig ist. Die Planungsunterlagen sollen Ende März vorliegen. 45 Quadratmeter der nötigen Fläche sind der Stadt nach langen Verhandlungen schon zugesagt, 29 weitere werden noch benötigt. Die Ausschussmitglieder waren zuversichtlich: Schließlich nütze der Rechen den Eigentümern. Um die Gefahr möglichst ganz zu bannen, soll zudem östlich der B300 ein Hochwasserrückhaltebecken vorgesehen. Damit es eine Förderung gibt, muss noch eine Kosten-Nutzen-Gegenüberstellung der verschiedenen Varianten ausgearbeitet werden. Die Ingenieure sollen außerdem prüfen, was zusätzlich Abgrabungen am Griesbacherl bringen würden. Ein dafür nötiges Gutachten zur Grundwassersituation soll demnächst vorliegen. Wenn die Kosten-Nutzung-Gegenüberstellung der Varianten vorliegt, ebenso die Variante mit den Abgrabungen am Griesbacherl, wird das nochmals Thema im Stadtrat sein. Damit war der Ausschuss einverstanden.

