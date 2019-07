vor 1 Min.

Stadtfest in Aichach 2019: Das Programm im Überblick

Das Stadtfest Aichach verwandelt am 2. und 4. August 2019 die Innenstadt wieder in einen großen Biergarten.

Zum 46. Mal findet 2019 das Aichacher Stadtfest statt. Am 3. und 4. August ist in der Innenstadt von Aichach ein buntes Programm geboten. Die Infos zu Live-Musik, DJs und Auftritten.

Das Stadtfest Aichach verwandelt am kommenden Wochenende die Innenstadt in einen großen Biergarten mit mehreren Musikbühnen. Am 3. und 4. August 2019 bietet das Sommerevent für Aichach und Umgebung Live-Musik, Disco, Kabarett und ein buntes Kinderprogramm. 60 Vereine und Gastronomen bieten Essen und Getränke an. Der Eintritt ist frei.

Wo und wann Sie welche Bands, DJs und Auftritte genießen können, finden Sie hier im Überblick.

Stadtfest Aichach 2019: Programm am Samstag, 3. August 2019

Oberer Stadtplatz

20.00 Uhr: Rock und aktuelle Hits von der Partyband S.O.S. auf der Bühne am Rathaus

Schlossplatz

20.00 Uhr: Musik von M1 mit Gerry & Gary, Münchens Top Act in Sachen Partybands

23.00 Uhr: legt DJ Tues einen Mix aus 90er, 2000er und Charts für Jung und Alt auf

Tandlmarkt

Company Events und View Lounge präsentieren eine Tanzfläche mit DJs, Bars und Shisha-Bereich

Kinderprogramm mit Wasserballbecken, Ballonmodellieren, Kinderschminken, Bungeetrampolin , Schokozügle, Babyflug, Kugelbahn

Unterer Stadtplatz

18.00 Uhr: Trommlergruppe Tam-koba

19.00 Uhr: Vorführung der Aichacher Tanzschule: Kindertänze, Standard und Latein

19.45 Uhr: FENZL & Band mit neuem Programm: "Mit scharfem Zett" (Fenzl ist Ex-Bassist von Django 3000)

21.30 Uhr: DJ Heiner

Bauertanzgasse

Mauerbacher Podium mit Kleinkunst und Live-Musik

Josefsplatz vor dem Oberen Tor

18.00 Uhr: Blaskapelle Oberhausen

22.00 Uhr: Rock mit der JJ Blues Band

Stadtfest Aichach 2019: Das Programm am Sonntag, 4. August 2019

Josefsplatz vor dem Oberen Tor

10.00 Uhr: Weißwurst-Frühschoppen beim Boandlbräu

Oberer Stadtplatz

10.00 Uhr: Kabarettfrühschoppen mit dem Dingolfinger Kabarettisten Stefan Otto mit seinem Programm "Ois dabei - Glanzstücke inkl. Kraut & Ruam!".

(AZ)

Themen Folgen