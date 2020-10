18:00 Uhr

Stadtführungen in Aichach: Im Schutz des Nachtwächters

Ausgestattet mit Hellebarde, Laterne und Horn in voller Gewandung führt der Nachtwächter Franz Gutmann durch Aichach.

Plus Der Aichacher Nachtwächter Franz Gutmann lässt bei seiner Führung das Alltagsleben vor Jahrhunderten wieder lebendig werden. So wichtig war ein Nachwächter.

Von Alice Lauria

Die Stadtführungen des Aichacher Nachtwächters Franz Gutmann erfreuen sich nicht erst seit der Landesausstellung immer größerer Beliebtheit. Hat es doch etwas sehr Spannendes in den Abendstunden mit dem aufwendig gewandeten Nachtwächter durch die Straßen von Aichachs historischer Altstadt zu ziehen. Originalgetreu ausgestattet mit Laterne, Hellebarde und Horn haucht Gutmann gut behütet im dunklen Umhang seiner Rolle Leben ein.

Ausgestattet mit Hellebarde, Laterne und Horn in voller Gewandung führt der Nachtwächter Franz Gutmann durch Aichach. Bild: Alice Lauria

Der Nachtwächter war in vergangenen Jahrhunderten unabkömmlich. Schließlich sorgte er für Sicherheit und Ordnung in der Stadt, sagte die Zeit an und warnte vor Feuern, Feinden und Dieben. Gutmann erzählt längst vergessene Details des Aichacher Alltagslebens und führt den berühmten Nachtwächterruf vor. Natürlich kommen auch die sonstige Stadtgeschichte und die wichtigsten Jahreszahlen nicht zu kurz.

Der Nachtwächter bietet auch eine Kinderführung durch Aichach an

Auch eine abgewandelte und verkürzte Form dieser Führung speziell für Kinder kann bei Gutmann gebucht werden. Hier erzählt der Aichacher kindgerechte Geschichten über Kindheit im Mittelalter, erklärt, was diese damals spielten, bringt eine Schatzkiste voller Anschauungsmaterial mit und baut lustige aber auch gruselige Erzählungen ein.

Kontakt: Wegen Corona kann der nächste geplante Termin am 6. November nicht stattfinden. Individuelle Termine auch für Kinderführung bei Franz Gutmann unter 08251/1880 oder 0163/9235826 oder bei der Stadt Aichach.

