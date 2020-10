18:00 Uhr

Stadtführungen in Aichach: Mit der Hexe wird's gruselig

Plus Aichachs "Stadthexe" Sabine Dauber hat verschiedene Erlebnisführungen im Programm - auch für Kinder. Sie entführt in finstere Zeiten.

Von Alice Lauria

Aichachs "Stadthexe" Sabine Dauber bietet eine ganze Reihe an Erlebnisführungen an. Das besondere Merkmal der Stadthexe ist ihre aufwendige Gewandung. Die Hexe greift aber auch in die Trickkiste.

Sabine Dauber alias die Stadthexe zieht ihrer Zuhörer durch spannenden Geschichten über Aichach in ihren Bann. Bild: Alice Lauria

Daubers Stadtführung "Aichach im Mittelalter" ist eine Spurensuche nach den Beweisen, ob das "finstere" Mittelalter tatsächlich eine so düstere Zeit war, wie man sich erzählt. Die "Hexenführung" erzählt von Hexenverfolgungen und Scheiterhaufen. Wurden auch hierzulande die vermeintlichen Hexen verbrannt? "Henker und Huren, Bettler und Bader" lässt eintauchen ins Aichach der Armen und Rechtlosen.

Die Stadthexe bietet auch eine Rauhnachtsführung durch Aichach an

Sabine Dauber untermalt ihren Gang durch die Stadt mit viel zeitgenössischer Musik und bringt typische mittelalterliche Artefakte mit. Dazu gibt es den einen oder anderen magischen Trick zu sehen. Zu den Rauhnächten im Dezember gibt es die "Rauhnachtsführung - Wilde Jagd und Druckade Drud". Diese erzählt von Mythen, Legenden und Überlieferungen rund um die Sagen der Schreckgespenster, Geister und was für Bräuche es gab, diese abzuwehren. Seit Kurzem kann auch "Feuer in der Stadt" bei der Stadthexe gebucht werden. Diese Führung beschäftigt sich mit vergangenen Bränden in Aichach, der Bedeutung des Feuers in der damaligen Zeit, bezahlbaren Brennstoffen und damit, wer zum Feuerlöschen gerufen wurde. Auch eine Feuershow ist Teil der Führung.

Für Kinder bietet die darstellende Künstlerin ebenfalls zwei verschiedene Führungen. Eine "Märchenführung" mit Schatzsuche, bayerischen Sagen und Märchen und eine "Gruselführung", die sich mit Schauergeschichten der Stadt, dem Besuch des nächtlichen Friedhofs und entsprechend der Teilnehmer altersgerechten Geschichten und Märchen ganz flexibel an Kleine ab dem Kindergartenalter anpassen lässt, je Älter desto grusliger.

Auch Feuershows und Zaubertricks werden teilweise eingebaut. Bild: Alice Lauria

Kontakt: Die Führungen der Stadthexe können bei ihr selbst unter 0177/2952861 oder sabine.dauber@web.de oder bei der Stadt Aichach und der Volkshochschule angefragt werden. Coronabedingt entfallen die nächsten Stadtführungen im November. Die "Gruselführung" am Samstag, 31. Oktober, um 16 Uhr findet noch statt.

Lesen Sie auch, welche Stadtführungen es noch gibt in Aichach:

Das könnte Sie auch interessieren: Stadtführungen in Aichach erleben einen Boom: Diese Angebote gibt es

Themen folgen