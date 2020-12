18:21 Uhr

Stadtrat: Auf Kügle folgt Kern

Gut zwei Jahre vertrat Patrick Kügle die Liberalen im Aichacher Stadtrat. Für ihn rückt im Januar der Zahnarzt Axel Kern nach.

Von Claudia Bammer

Der erste Wechsel im Aichacher Stadtrat findet in dieser Amtszeit auf dem Sitz der FDP statt. Wie berichtet, hat Patrick Marc Kügle sein Mandat niedergelegt. Der Stadtrat hat dem in seiner Sitzung am Donnerstagabend zugestimmt. Für ihn rückt Axel Kern nach. Er soll im Januar vereidigt werden. Kern ist in Aichach bekannt als Zahnarzt sowie als Gründungsmitglied und Vorsitzender des Aichacher Tauchclubs.

2018 schon eine Chance

2018 hätte Kern schon einmal die Chance gehabt, in den Stadtrat nachzurücken. Damals verzichtete er.

In der vorigen Amtszeit des Stadtrats saßen insgesamt drei Vertreter der FDP nacheinander im Stadtrat. Nach Kerns Verzicht rückte Patrick Kügle im November 2018 für Edith Lotter, die aus Aichach wegzog, nach. Lotter wiederum war im Oktober 2016 für Raphael Gutmann nachgerückt, der ebenfalls aus Aichach wegzog. Zuvor vertrat von 2002 bis 2014 der im Oktober 2014 verstorbene Erwin Lotter die Liberalen im Stadtrat, der von 2008 bis 2013 auch Bundestagsabgeordneter war.

