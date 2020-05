vor 19 Min.

Stadtrat: Warum es bald zwei Ausschüsse mehr gibt

Handlungsfähigkeit oder Demokratieverlust? Der Aichacher Stadtrat debattiert in seiner konstituierenden Sitzung über neue Gremien. Das steckt dahinter.

Von Claudia Bammer

Um den Stadtrat zu entlasten, gibt es in Aichach seit Langem einen Verwaltungs-, Finanz- und Werkausschuss, einen gleich besetzten Stiftungsausschuss, einen Bau-, Verkehrs-, Umwelt- und Stadtentwicklungsausschuss sowie einen Rechnungsprüfungsausschuss. Diese gibt es auch in der neuen Amtszeit wieder, beschloss der Stadtrat einstimmig. Nun kommen aber noch ein Sonderausschuss und ein (mit den gleichen Personen besetzter) Ferienausschuss dazu. Das beschloss der Stadtrat nach kontroverser Diskussion mehrheitlich.

Wegen der Corona-Pandemie hatte der Stadtrat im März nicht tagen können, die letzte Sitzung im April fand wie jetzt die konstituierende Sitzung in der TSV-Turnhalle statt. Wie Hauptamtsleiterin Aurelija Igel erläuterte, sollen wegen der Pandemie auch Sitzungen der neu gewählten Stadträte auf das Mindestmaß beschränkt werden. Das bayerische Innenministerium empfehle deshalb, Entscheidungsbefugnisse vorerst möglichst weitgehend auf Ausschüsse zu übertragen und dazu einen sogenannten Sonderausschuss einzuführen. Ferienausschüsse sind nach der Gemeindeordnung auf eine Zeit von höchstens sechs Wochen beschränkt. Einen solchen Ausschuss schlug die Verwaltung nun vor, ebenso einen Ferienausschuss in der gleichen Besetzung.

Das sind die Ausschüsse im Aichacher Stadtrat 1 / 4 Zurück Vorwärts Verwaltungs-, Finanz- und Werkausschuss sowie (personengleich) Stiftungsausschuss CSU (4 Sitze): Raymund Aigner (Stellvertreter Helmut Beck, Josef Dußmann), Hermann Langer (Stefan Westermayr, Michaela Böck), Dieter Saliger (Johanna Held, Peter Meitinger), Patrick Stief (Hans-Peter Port, Stefan Westermayr). SPD (2 Sitze): Karl-Heinz Schindler (Mario Pettinger, Walter Jöckel), Brigitte Neumaier (Rita Rösele, Kristina Kolb-Djoka). FWG (2 Sitze): Lothar Bahn (Marc Sturm, Georg Robert Jung), Manfred Huber (Bettina Stief, Marc Sturm). Grüne (1 Sitz): Josef Stadlmaier (Magdalena Federlin, Marion Zott). Fraktionsgemeinschaft (CWG, FDP, BZA) (1 Sitz): Erol Duman (Erich Echter, Gerhard Bauer). Vorsitzender ist kraft Gesetz Bürgermeister Klaus Habermann.

Bau-, Verkehrs-, Umwelt- und Stadtentwicklungsausschuss CSU: Helmut Beck (Dieter Saliger, Raymund Aigner), Johanna Held (Hans-Peter Port, Michaela Böck), Josef Dußmann (Stefan Westermayr, Patrick Stief), Peter Meitinger (Hermann Langer, Stefan Westermayr). SPD: Kristina Kolb-Djoka (Rita Rösele, Karl-Heinz Schindler), Mario Pettinger (Brigitte Neumaier, Walter Jöckel). FWG: Georg Robert Jung (Manfred Huber, Bettina Stief), Marc Sturm (Bettina Stief, Lothar Bahn). Grüne: Marion Zott (Sabine Kreitmeir, Magdalena Federlin). Fraktionsgemeinschaft (CWG, FDP, BZA): Erich Echter (Erol Duman, Gerhard Bauer). Vorsitzender ist auch hier kraft Gesetz der Bürgermeister.

Sonderausschuss und Ferienausschuss CSU: Helmut Beck (Johanna Held, Michaela Böck), Josef Dußmann (Peter Meitinger, Hans-Peter Port), Raymund Aigner (Hermann Langer, Stefan Westermayr), Dieter Saliger (Patrick Stief, Peter Meitinger). SPD: Kristina Kolb-Djoka (Mario Pettinger, Walter Jöckel), Brigitte Neumaier (Karl-Heinz Schindler, Rita Rösele). FWG: Georg Robert Jung (Manfred Huber, Lothar Bahn), Marc Sturm (Lothar Bahn, Bettina Stief). Grüne: Marion Zott (Magdalena Federlin, Josef Stadlmaier). Fraktionsgemeinschaft (CWG, FDP, BZA): Erol Duman (Erich Echter, Patrick Kügle). Vorsitzender ist kraft Gesetz Bürgermeister Klaus Habermann.

Rechnungsprüfungsausschuss CSU: Hans-Peter Port (Dieter Saliger), Raymund Aigner (Peter Meitinger), Michaela Böck (Josef Dußmann). SPD: Walter Jöckel (Brigitte Neumaier, Rita Rösele). FWG: Bettina Stief (Lothar Bahn, Manfred Huber). Grüne: Magdalena Federlin (Marion Zott, Josef Stadlmaier). Fraktionsgemeinschaft (CCWG, FDP, BZA): Erich Echter (Erol Duman, Patrick Kügle). Vorsitzender bleibt Hans-Peter Port. Seinen Vertreter (bislang Walter Jöckel) bestimmt der Ausschuss.

Gegenwind kam von der Freien Wählergemeinschaft (FWG), Erol Duman vom Bündnis Zukunft Aichach (BZA), Patrick Kügle (FDP) und den Grünen. Es sollten aus Gründen der Demokratie nicht nur elf von 30 gewählten Stadträten entscheiden, argumentierten sie. Bei Bedarf könne jederzeit der Stadtrat einberufen werden. Die CSU sprach sich dafür aus, um handlungsfähig zu bleiben, wie Fraktionsvorsitzender Helmut Beck sagte. Auch die SPD war für die Ausschüsse. Fraktionsvorsitzende Kristina Kolb-Djoka sah auch die Demokratie gewahrt, weil der Ausschuss ein Spiegelbild der Fraktionen sei.

Fast alle Ausschüsse haben in Aichach zehn Sitze

Bürgermeister Klaus Habermann betonte, man werde den Sonderausschuss nur dann einberufen, wenn es unbedingt notwendig sei. Eine Entscheidung dort sei demokratischer als eine dringliche Anordnung, die er allein treffen müsse, argumentierte er und erinnerte daran, dass auch im Finanz- und im Bauausschuss nicht nur vorberaten wird, sondern auch Beschlüsse gefasst werden. Marc Sturm (FWG) beantragte, dass über die Geschäftsordnung diskutiert und abgestimmt wird. Das wurde mit 11:18 abgelehnt. Mit 17:12 wurde die Einführung des Sonderausschusses und des Ferienausschusses beschlossen.

Fast alle Ausschüsse haben in der neuen Amtszeit wieder zehn Sitze (plus Bürgermeister). In der vorigen Amtszeit war die Zahl auf elf Sitze erhöht worden, um einen Losentscheid über zwei Sitze zu vermeiden. Jetzt wird zur üblichen Größe zurückgekehrt. Vier Sitze hat die CSU, jeweils zwei SPD und FWG, jeweils einen die Grünen und die Fraktionsgemeinschaft. Lediglich der Rechnungsprüfungsausschuss hat wie bisher sechs Sitze und einen Vorsitzenden.

