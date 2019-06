vor 36 Min.

Ständchen für Martin Seyfried

Seinen 90. Geburtstag feierte kürzlich Martin Seyfried aus Obergriesbach im Kreise seiner Familie. Mitglieder des Obergriesbacher Kirchenchores brachten ihm ein Ständchen.

Martin Seyfried wurde 1929 in Zahling geboren. Auf dem Weberhof wuchs er mit vier Brüdern und einer Schwester auf. 1954 heiratete er seine Frau Maria.

Die beiden bauten in Obergriesbach ein Haus, wo sie 1955 einzogen. Aus der Ehe gingen zwei Mädchen und zwei Buben hervor. Inzwischen gehören fünf Enkel zur Familie. Martin Seyfried war von Beruf Maurer, Maurer aus Leidenschaft. Gewöhnt an die Arbeit im Freien, werkelt er auch heute noch am liebsten im Garten. Seit dem Tod seiner Frau vor vielen Jahren versorgte er sich selbst, solange es eben ging.

Inzwischen übernehmen einiges seine Kinder. So weit als möglich, geht er auch noch mit Gehhilfe spazieren. Ein Hobby des Jubilars war stets das Chorsingen. Mit 18 Jahren ging er zum Kirchenchor in Zahling, mit seiner Tenorstimme verstärkte er später den Obergriesbacher Kirchenchor bis zu seinem 70. Lebensjahr.

Bei der kleinen Geburtstagsfeier im Café Koch überraschten ihn einige Chormitglieder und brachten ihm ein Ständchen. (wak)

