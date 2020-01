vor 51 Min.

Stefan Schneider tritt in Kühbach mit neuer Liste an

Plus Die Wählergemeinschaft „Gemeinsam für unsere Marktgemeinde Kühbach“ nominiert Schneider einstimmig zum Bürgermeisterkandidaten. 17 Bewerber wollen in den Gemeinderat.

Vieles wurde in den vergangenen Wochen in Kühbach gemunkelt, jetzt ist es offiziell: Stefan Schneider tritt noch einmal als Bürgermeisterkandidat an. Der 48-Jährige wurde am Donnerstagabend im Gasthaus Thomabräu von der neu gegründeten Wählergemeinschaft „Gemeinsam für unsere Marktgemeinde Kühbach“ (GMK) einstimmig zum Bürgermeisterkandidaten der ortsübergreifenden Liste nominiert, wie die Wählergemeinschaft in einer Pressemitteilung schreibt. 52 Mitglieder der neuen Wählergemeinschaft waren anwesend.

