vor 19 Min.

Stefanie Habersetzer: Von Aindling zu den Laufstegen und Filmsets der Welt

Plus Stefanie Habersetzer wuchs in Aindling auf. Heute arbeitet als Model, Schauspielerin, Fotografin und Produzentin. Bei Treffen mit Superstars ist sie immer noch nervös.

Von Alice Lauria

Aufgewachsen in Aindling, lebt die 29-jährige Stefanie Habersetzer heute den Traum vieler junger Mädchen unter dem Künstlernamen Stefanie Michova. Als international erfolgreiches Model, Schauspielerin, Fotografin und Produzentin ist ihr Lebensmittelpunkt heute Seoul, die Hauptstadt Südkoreas.

Die Erfolgsgeschichte begann bei einem Urlaub in den USA. In einem Einkaufszentrum wurde die damals gerade 18-Jährige angesprochen, ob sie modeln möchte. Wenig später reiste Habersetzer ihrem Traum von Obermeitingen, wo sie seit der ersten Klasse lebte, nach Los Angeles hinterher. Ihre Familie unterstützte sie trotz anfänglicher Skepsis. Als sie eines Tages für das Musikvideo eines südkoreanischen Künstlers gecastet wurde und kurz danach einen Modelvertrag für zwei Monate in Südkorea bekam, begann das asiatische Land, von dem sie bis dato nichts gewusst hatte, sie immer mehr zu faszinieren.

Stefanie Habersetzer: Das Essen in Südkorea begeisterte sie

Bei ihrem ersten Aufenthalt verstand sie zwar kein Wort Koreanisch, aber das Essen begeisterte sie. Mittlerweile spricht sie – dank täglichen Unterrichts – die Landessprache so gut, dass sie sich verständigen kann und sogar Behördengänge im Alleingang meistert. Auch die koreanischen Schriftzeichen lernt sie fleißig. Inzwischen ist Südkorea für Habersetzer ihr Zuhause: Seit sechs Jahren ist sie mit dem sehr erfolgreichen koreanischen Rapper Beenzino, 32, glücklich liiert.

Nachdem die beiden bis vergangenes Jahr aufgrund von Beenzinos Einberufung in den südkoreanischen Militärdienst zwei Jahre getrennt waren, konnte das Paar nach seiner Rückkehr endlich zusammenziehen. Auch ersten „Familienzuwachs“ gab es bereits: die Mischlingshündin Ggomi, was übersetzt so viel heißt wie „kleines, süßes Ding“.

In Seoul kennt fast jeder Stefanie Michova und ihren Lebensgefährten

In einer koreanischen Fernsehshow zeigten die beiden kürzlich Ausschnitte aus ihrem Alltag zu Hause. Wenn sie in Seoul vor die Türe gehen, gibt es kaum jemanden, der das berühmte Pärchen nicht erkennt. Allerdings blieben die koreanischen Fans dabei stets höflich und es gebe kaum Paparazzi, erzählt Habersetzer. Mit Beenzino verbindet sie viel: „Wir sind zwar ein Paar, aber auch beste Freunde. Wir lachen viel und unterstützen einander.“ Das Wichtigste sei das Verständnis füreinander und für den zeitintensiven Job des jeweils anderen im Rampenlicht.

Auch wenn Oma und Opa in Aindling immer mal wieder nach Enkelkindern fragen, haben es Stefanie Habersetzer und Beenzino nicht eilig mit der Familienplanung. Sie können sich Kinder vorstellen, ebenso eine Hochzeit. Aber zunächst wollen sie sich daran gewöhnen zusammenzuwohnen. Die südkoreanische Lebensweise unterscheidet sich sehr von der bayerischen, aber auch von der in Los Angeles. „In Kalifornien sind alle re-laxt, in Südkorea muss immer alles ,bbali bbali‘ sein, das heißt ,schnell schnell‘“, erzählt Habersetzer.

Habersetzer arbeitete mit Bruce Willis oder Natalie Portman zusammen

Neben ihrer internationalen Modelkarriere ist sie mittlerweile auch als Fotografin, Produzentin und Schauspielerin tätig. Es begann damit, dass sie am Set anbot auszuhelfen, um mehr über die Arbeit hinter der Kamera zu lernen. Ihr Freund schenkte ihr ihre erste Kamera. Das Schauspielern hat sie drei Jahre lang auf einer Schauspielschule in Los Angeles gelernt. Im Film „Hooked“ spielt sie an der Seite von „Machete“-Star Danny Trejo. Über ihn sagt Habersetzer: „Er sieht angsteinflößend aus, ist aber sehr nett.“

Außerdem wirkte sie in einer Dokumentation über Hollywood-Legende Bruce Willis an dessen Seite mit. Mit Natalie Portman drehte sie einen Werbespot für ein Parfum. Als Leonardo di Caprio sie auf seine Geburtstagsparty einlud, nahm sie gerne an. Wenn sie diese Megastars trifft, versucht sie äußerlich cool zu bleiben. Aber innerlich sei sie wahnsinnig nervös, gesteht sie.

Wegen Corona verließ Stefanie Habersetzer seit Januar Südkorea nicht mehr

In ihrer Freizeit töpfert sie mit ihrem Freund, reitet leidenschaftlich gerne und unternimmt zur Zeit viele Städtetouren durch Südkorea. Aufgrund von Corona hat sie seit Januar das Land nicht mehr verlassen. Sie hofft allerdings, zu Weihnachten wieder zu ihrer Familie nach Bayern fliegen zu können. Beenzino wurde bereits der deutschen Verwandtschaft vorgestellt und durfte sich im vergangenen Sommer im Biergarten mit der bayerischen Lebensart vertraut machen.

Stefanie Habersetzer alias Michova sprach per Videointerview mit unserer Redaktion, aus ihrer Wohnung in Südkorea. Bild: Alice Lauria

Wenn das Paar frei hat, verbringt es gerne mal einen Tag auf der Couch vor dem Fernseher und lässt sich Essen liefern. Das ist in Südkorea 24 Stunden täglich möglich. „Ich koche aber auch gerne“, erzählt Habersetzer. „Ich habe einen Spätzlehobel von meiner Mama geschickt bekommen und mache gerne Käsespätzle.“ Wenn sie in Korea deutsche Produkte findet, freut sie sich. Zum Beispiel deutsches Mineralwasser, denn in Südkorea wird fast nur stilles Wasser getrunken.

In Deutschland hatte Habersetzer kaum Chancen auf eine Modelkarriere

Corona hat auch Habersetzers Alltag in den vergangenen Monaten verändert. Abgesehen von den Modeljobs, die sie sonst alle paar Monate in die USA brachten, fielen viele Rote-Teppich-Veranstaltungen aus und zu Beginn der Krise auch ihr täglicher Koreanisch-Unterricht.

In Deutschland hätte sie weniger gute Chancen auf eine Modelkarriere gehabt, erzählt Habersetzer. Hier „wollte mich keiner unter Vertrag nehmen, weil ich mit 1,67 Metern zu klein bin. In Amerika hat man mehr Möglichkeiten, da ist das nicht so streng.“ An ihrer Heimat vermisst sie am meisten die Familie. Daher telefoniert sie täglich mit ihren Eltern und wöchentlich mit den Großeltern.

Künstlername Michova stammt von Ur-Ur-Oma von Stefanie Habersetzer

Von ihrer Ur-Ur-Oma, die tschechische Wurzeln hat, stammt der Künstlername Michova. Da in den Vereinigten Staaten niemand den deutschen Namen Habersetzer aussprechen konnte, wählte sie kurzerhand deren Mädchennamen. In Amerika spricht sie sich nun „Mikowa“ und in Südkorea „Mitschowa“, was sich dort anhört wie der koreanische Begriff für „lass uns ausflippen“. Habersetzer: „Das finden die Leute hier witzig und können es sich gut merken.“

In 30 Jahren sieht sie sich auf dem Land mit einem großen Stall voller Pferde und weiterer Tiere. Über ihren Beruf sagt sie: „Ich schätze mich sehr glücklich und dankbar. Aber es ist auch harte Arbeit und etwas verrückt.“ Allerdings war diese Arbeit ihr Wunsch: „In meinem Freundschaftsbuch der dritten Klasse steht bei Traumberuf: Model.“

In unserer Serie „Wittelsbacher in der weiten Welt“ stellen wir in loser Folge Menschen aus dem Wittelsbacher Land vor, die in anderen Regionen Deutschlands oder der Welt leben oder arbeiten.

Lesen Sie hier die vergangenen Folgen:

Themen folgen