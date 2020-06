11:00 Uhr

Stein fliegt gegen Windschutzscheibe: 26-jährige Fahrerin wird verletzt

Die Aichacher Polizei berichtet von einem Unfall in der Augsburger Straße in Aichach.

Nach einem Unfall in Aichach sucht die Polizei nach einem Lastwagenfahrer. Jetzt sind Hinweise von Zeugen gefragt.

Eine berstende Windschutzscheibe hat am Mittwochnachmittag in der Augsburger Straße in Aichach dazu geführt, dass eine 26-Jährige verletzt wurde.

Wie die Polizei berichtet, fuhr die Frau mit ihrem Traktor gegen 14.45 Uhr stadtauswärts, als ein Stein von einem entgegenkommenden Lastwagen gegen die Scheibe ihres Traktors schlug. Die Frau wurde von den Glassplittern leicht verletzt. Die Polizei geht davon aus, dass der Lastwagenfahrer den Vorfall nicht bemerkt hat. Er fuhr ohne anzuhalten weiter.

Der Lastwagen mit Kippmulde hatte eine rote Lackierung und vermutlich eine weiße Aufschrift an der Fahrerkabine. Es entstand ein Sachschaden von etwa 2000 Euro. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 08251/8989-11. (AZ)

Themen folgen