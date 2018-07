vor 38 Min.

Steinwurf auf Auto: Urteil aus Aichach rechtskräftig

Das Amtsgericht in Aichach hat einen Anwohner aus einer kleinen Gemeinde im nördlichen Landkreis Aichach-Friedberg rechtskräftig verurteilt, der einen größeren Stein auf ein vorbeifahrendes Auto warf.

Aus Ärger über einen am Haus vorbeifahrenden Wagen warf ein 68-Jähriger einen großen Stein auf das Auto. Nun ist der Anwohner rechtskräftig verurteilt.

Das Auto, das vor seinem Haus vorbeifuhr, war dem Anwohner in einer kleinen Gemeinde im nördlichen Teil des Landkreises viel zu laut. Außerdem fuhr es in seinen Augen deutlich zu schnell durch die Tempo-30-Zone. Nach Überzeugung des Amtsgerichts Aichach verübte der Rentner daraufhin Selbstjustiz und warf einen etwa 20 Zentimeter großen, faustkeilartigen Stein auf den teuren Mercedes AMG C 43, Neuwert ab circa 60000 Euro.

Nun ist das Urteil gegen den Mann rechtskräftig. Richter Walter Hell hatte ihn vor zwei Wochen zu einer Geldstrafe von 150 Tagessätzen à 30 Euro verurteilt (wir berichteten). Zu dem Prozess war es gekommen, weil der Rentner Einspruch gegen einen Strafbefehl eingelegt hatte, demzufolge er eine doppelt so hohe Geldstrafe hätte bezahlen müssen.

Der Richter sprach den Angeklagten des vorsätzlichen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und der Sachbeschädigung schuldig. Auch wenn das Strafmaß in der Verhandlung niedriger ausfiel als im Strafbefehl, gilt der 68-Jährige, der bis dahin keine Vorstrafen hatte, aufgrund des nun rechtskräftigen Urteils als vorbestraft.

Handyvideo lässt für den Richter keine Zweifel zu

Im Gerichtssaal hatte er bestritten, im Juli 2017 einen Stein auf den Mercedes geworfen zu haben. Lediglich seinen Ärger über den Fahrer gab er zu. Doch ein Handyvideo, das Insassen des Autos nach dem Vorfall gedreht hatten, ließ für den Richter keinen Zweifel offen. Dreimal wurde es im Gerichtssaal gezeigt. Zu sehen war der Angeklagte mit einem Stecken in der Hand, wie er sich über das Tempo des Autofahrers aufregt und ihn beschimpft. Mit mindestens 90 Sachen sei er den Berg hochgebrettert. Als der Fahrer auf sein beschädigtes Auto zeigt und fragt: „Hat’s das gebraucht?“, schreit der Anwohner: „Freilich muss das sein.“

Spätestens hier war der Fall für den Richter klar – zumal sich auf dem Stein Lackabrieb vom Mercedes fand. Weitere Personen, die den Stein hätten werfen können, waren nach Aussagen der Zeugen und des Angeklagten nicht in der Nähe.

Der 24-jährige Fahrer des Autos hatte seinen Mercedes noch nicht lange. Unmittelbar vor einer Geburtstagsfeier bei einem Kumpel machte er mit Freunden eine kleine Spritztour, um ihnen den Wagen vorzuführen. Die Auspuffklappen waren offen, um die Lautstärke zu erhöhen. „Mit Vollgas“ sei der Fahrer den Berg hinaufgerast, sagte der empörte Anwohner vor Gericht aus. Ungefähr 60 statt der erlaubten 30 Stundenkilometer sei der Mercedes schnell gewesen. Diese Tatsache bestritt der Fahrer. Wer von beiden recht hatte, blieb vor Gericht offen.

Einem Gutachter zufolge betrug der Schaden am Auto 4000 Euro. Verletzt wurde niemand. Staatsanwalt Michael Rauh warf dem Anwohner vor, Leib und Leben der Insassen gefährdet zu haben. Nur durch Zufall habe der Stein sie nicht verletzt.

Verteidiger Thilo Kapfer plädierte auf Freispruch. Er habe „erhebliche Zweifel“ an der Schuld seines Mandanten. Falls das Gericht seinen Mandanten dennoch verurteile, bitte er um eine niedrigere Geldstrafe als im Strafbefehl vorgesehen, sagte er. Richter Hell war am Ende der Verhandlung überzeugt, dass der Rentner den Stein geworfen hatte. Er kritisierte die Tat als Selbstjustiz.

