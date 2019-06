Stellvertreter für Bürgermeister

Am frühen Dienstagabend kam ein Autofahrer nahe der Anschlussstelle Kühbach-Süd von der B 300 ab. Ein Hubschrauber brachte ihn ins Uniklinikum Augsburg.

Aichach

Eine ganze Nacht gehört in Aichach der Kunst

Die Aichacher Kunst-Nacht findet am 7. Juni zum ersten Mal statt. Höhepunkte sind Pianos und Graffiti in den Straßen. Was die Organisatoren inspiriert hat.