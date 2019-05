Stephan Zinner bringt Leberkäs fürs Publikum im Canada mit

vor 18 Min.

Stephan Zinners Raritäten-Suche im Obermauerbacher Canada ist köstlich. Er treibt auf die Spitze, er improvisiert und macht sich über alle und jeden lustig. Sein Gastspiel gefällt nicht nur den vielen Besuchern.

Von Manfred Zeiselmair

War früher alles besser? Auf gar keinen Fall! Na ja, ein paar Dinge vermisst er dann schon, der Chiemgauer Stephan Zinner, der am Freitag mit seinem aktuellen Solo-Programm den seit Wochen ausverkauften Canada-Saal in Obermauerbach zum Toben bringt und nach „Raritäten“ sucht.

Der oberbayerische Schauspieler und Musik-Kabarettist, Nockherberg-Söder-Double und Eberhofer-Krimi-Metzger ist bereits zum vierten Mal zu Gast beim Canada. Er fühlt sich sichtlich wohl auf der kleinen Bühne und es scheint, als ließe er sich anstecken von der guten Laune, die er selbst verbreitet. Musikalisch perfekt begleitet wird er von der „Krake aus Bad Tölz“ Peter Pichler, der – ausgestattet mit Sonnenbrille, Zither, Tuba, Schlagzeug, Plattenspieler und einem E-Sax mit Seltenheitswert – fortan dezent im Hintergrund bleibt, nahezu wortlos den beleidigt Gelangweilten spielt, aber auch mal ein Tänzchen mit dem Protagonisten wagt und stets hellwach ist, wenn er „für Tusch und Begleitung“ gebraucht wird.

Stephan Zinner geht im Canada spontan auf Zwischenrufe ein

Schon zu Beginn stellt Zinner fest „Es san net alle freiwillig da“ und fragt nach Leuten, die „dazu gezwungen worden“ seien, denn „I bin öfters moi a Gschenk“. In seinem „Raritäten“-Programm macht sich der Kabarettist „auf die Suche nach Seltenem, Wertvollem, lieb Gewonnenem“. Dabei werden die Lachmuskeln der Besucher überstrapaziert.

Im Laufe des Abends springt Zinner spritzig und spontan von einer „seltenen Rasse“ zur anderen, geht spontan auf Zwischenrufe ein, improvisiert, ohne dabei seinen Faden zu verlieren und bringt seine Gäste und sich selbst immer wieder zum Lachen. Zinner kommt dabei „ehrlich“ daher, auch wenn seine köstlichen Alltagsgeschichten oft weit überzogen und auf die kabarettistische Spitze getrieben sind. Er macht sich lustig über Kellner, Lehrer, Taxifahrer, Grundschulmütter-Whats-App-Gruppen, b’soffene Christbaum-Verkäufer, Barista-Kaffeegenießer und Sommerschal-träger – ganz besonders aber über sich selber. Zum Schreien komisch die Geschichte über sein pubertäres Gitarrenspiel am Lagerfeuer: „De andern ham gschmust, i hab gspuit und gspuit“. Und als er sich nach AC/DC-Art auf Teppich und rauem Parkett die Knie wund „spielt“ und schließlich mit Knieschonern auftritt, kommt die Erkenntnis: „Rutschtechnisch war i flott unterwegs. Aber optisch? A Bummerl mit Knieschützer in kurzer Hosn, da kriagt ma koa A-Ware bei de Mädels.“ Erst recht nicht, wenn man bei einem Auftritt mit der Kirchen-Band nach Pete-Townshend-Manier demonstrativ seine Gitarre zertrümmert. Im Altarraum!

Stephan Zinner präsentiert auch das Söder-Toupet im Canada

Bei diesem Vater haben’s auch die Kinder nicht leicht. Auf ihre Frage nach eine „Mango-Maracuja-Smoothie“ kommt seine Antwort: „I konn Dir Schinkennudel püriern“. Voller Stolz erzählt er vom Sohn, der – wie der Vater – ein hervorragender Schieber-Tänzer ist und der Tochter, die einen „Friday-for-future-Verweis“ bekommen hat. Dann schimpft er mal über den Biomarkt an der Ecke mit den langsamsten Verkäufern der Welt: „A junga Bergkäs reift da dermaßen nach.“ Und über die Bedienung, die keinen Kaffee mit Milch mehr aufnehmen kann, „weil’s dafür koa Tastn auf der Kaffeemaschin gibt“. Das obligatorische Söder-Toupet durfte natürlich auch an diesem Abend nicht fehlen – samt politischer Spitzen gegen den Landesvater und „seinen Parteifreund“ Scheuer.

In seinen Gitarren lastigen und stimmgewaltigen Songs besingt Zinner unter anderem seine Erlebnisse mit dem Sprachcomputer Alexa bei „I red net mit so a blödn Dosn“. Bei „Psychistabil“ stellt er sich die Frage: „Was is normal?“ Und im Reggae-Sound ertönt sein Song von Dieter und dem Klima-Wandel. Auf der Zielgeraden bietet Zinner mit seinem Begleiter und Metzger-Sohn Peter zum Song „Leberkäs Saigon“ noch eine spezielle Pichler-Leberkäs-Verkostung an – mit besonderer Würze und Warnhinweis „Nicht essen und gleichzeitig einatmen“. Als Zugabe „vor der Merchandise-Offensive“ ertönt sein erotisches Tanzlied „Gloria tanzt“ und nach nicht enden wollendem Applaus die Heavy-Metal-Songs „Wacken“ und „Rüscherl“ und sein Bekenntnis „Ja – mia hot’s auch gfalln“.

