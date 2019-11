vor 22 Min.

Stereostrand 2020: Tickets gibt's ab Sonntag auf dem Christkindlmarkt

Die Organisatoren sind mit einem eigenen Stand vor Ort am Aichacher Christkindlmarkt. Dort gibt es neben den Karten musikalische Überraschungen.

Der Aichacher Christkindlmarkt öffnet am Freitag seine Türen. Es ist der Startschuss für die vorweihnachtliche Zeit in der Paarstadt. Gleichzeitig ist es auch der Beginn für den Kartenvorverkauf für das Stereostrand Festival 2020, denn ab Sonntag (14 bis 20 Uhr) gibt es die Tickets für die Musikveranstaltung am eigenen Stereo-Stand.

Dort können täglich Karten für das Anfang August stattfindende Festival am San-Depot gekauft werden. Die Macher haben aber auch noch eine musikalische Überraschung im Gepäck. Ab 18.30 Uhr gibt es bis Sonntag, 8. Dezember, täglich ein Minikonzert. Bei „Christmas in a box“ spielen verschiedene Künstler jeweils 30 Minuten lang Livemusik. Die Protagonisten variieren, alle Musiker haben aber etwas mit dem Festival zu tun. Dominik Kneißl, der im Stereostrandteam für die Pressearbeit zuständig, will aber nicht alles verraten: „Es kann in alle Richtungen gehen, wird sicherlich mal eng und heiß in der Hütte, mal besinnlich, aber auch beschwingt und lustig.“

Die Stereostrandler haben sich noch weitere Aktionen einfallen lassen. Am Sonntag gibt es ein Adventssingen mit der Stereostrand-Kapelle. Am Freitag präsentieren drei heimische Goldschmiedinnen, die auch schon beim Festival 2019 dabei waren, ihren Schmuck.

Stereostrand 2020: Das kosten die Tickets im Vorverkauf

Das Stereostrand-Festival findet am Freitag, 7. August, und Samstag, 8. August, statt – und zwar wieder am San-Depot an der Donauwörther Straße in Aichach. Dort war schon die Premiere in diesem Jahr über die Bühne gegangen – vier Jahre nach dem letzten „Stereowald“ – dem Vorläufer, der zweimal in Kooperation mit den Grubetfreunden stattgefunden hatte.

Tickets Die Karten für das Stereostrand-Festival kosten im Vorverkauf für Freitag 28 Euro und Samstag 33 Euro. Das Wochenendticket gibt es für 45 Euro. Familienkarten (zwei Elternteile und eigene Kinder bis 13 Jahren) liegen bei 30 Euro am Freitag und 35 für Samstag. Der Onlinevorverkauf startet am Sonntag ab 0 Uhr. Informationen und Tickets gibt es hier

