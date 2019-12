vor 8 Min.

Stereostrand: Ein Drittel der Tickets ist schon weg

Der Stereostrand-Stand am Aichacher Christkindlmarkt mit der Aktion „Christmas in a Box“ kommt gut an. Wo es Tickets gibt.

„Jetzt kann Weihnachten kommen“, entfährt es einem sichtlich glücklichen Andreas Hager aus dem Kernteam des Stereostrand-Festivals, nachdem zum letzten Mal die Klappe zu ihrem Stand am Aichacher Christkindlmarkt zufällt. Die Aktion dort war erfolgreich: Ein Drittel der Karten für das Festival im nächsten Jahr ist weg. Eine Woche Promotion, Musik, Ticket- und Essensverkauf steckt den Stereostrandlern in den Knochen.

Aichach: Moni sang auf dem Weihnachtsmarkt

Kurt Schwarzbauer und Peter Maklar, Moni, Die Pipinsrieder Musikanten, Music for a While und Tom & Flo waren die musikalischen Acts, die bei der Aktion „Christmas in a Box“ ohne Gage auftraten, um die Christkindlmarktbesucher bereits ein wenig auf das einzustimmen, was die Aichacher am 7. und 8. August auf dem Gelände des San Depots erwartet: ein Festival mit Live-Musik. Die Stereostrand-Kapelle eröffnete den Stand am 1. Dezember mit Weihnachtsliedern, die sie mit den Gästen sangen und über den ganzen Christkindlmarkt schallten. Umrahmt wurde die Aktion durch kulinarische Besonderheiten wie den Hirschburger von Festivalkoch Valentin Stadlmaier. Über 1000 Karten, sind verkauft – das in nur etwas mehr als einer Woche. „Der Vertrauensvorschuss ist der Wahnsinn, wir haben ja noch nicht mal eine Band vorgestellt. Das wollen wir aber so bald wie möglich tun“, sagt Josh Stadlmaier aus dem Organisationsteam erfreut.

Aichach: Hier gibt es Tickets

Tickets gibt es in Aichach unter anderem beim Berabecka Boandlbräu, Canada Obermauerbach, Cineplex Aichach, Nordlig Shop, Musikhaus Sedlmeyr und unter https://www.stereostrand.de. (AN)

