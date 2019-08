09.08.2019

Stereostrand-Festival: Von Hip Hop bis Theater - das war am Freitag los

The Angelcy kommen aus israel und waren beim Stereostrand.

Schon am ersten Tag kommt das Konzept der Veranstalter gut an. Während nachmittags Familien auf ihre Kosten kommen, wird es gegen Abend in Aichach richtig laut.

Von Sebastian Richly

Das Warten hat sich gelohnt, könnte man sagen. Schon am ersten Abend geht das Konzept der Organisatoren beim Stereostrand-Festival auf. Rund 2500 Besucher genießen die besondere Atmosphäre auf dem Gelände des San-Depots.

Dabei überzeugen nicht nur die Bands, sondern auch die vermeintlich kleineren Interpreten. Den Anfang machten die Pipinsrieder Musikanten, die zusammen mit den Festwirten ins Festival-Gelände einzogen und dann rund zwei Stunden spielten. Josh Stadlmaier und Andreas Hager vom Kernteam eröffneten das Musikfestival offiziell, wobei zunächst weniger die Musik im Vordergrund stand. In der Paar nutzen einige die Gelegenheit, sich bei den hohen Temperaturen abzukühlen. Andere ließen sich von den Marktständen faszinieren oder genossen die kulinarischen Leckereien. Ganz umsonst und auch für diejenigen offen, die kein Ticket mehr für das Festival ergattern konnten, war die kleine Bühne im sogenannten Garten. Erst gaben Uli Mill und ihre Nachwuchsgitarrengruppe ein paar Klassiker zum Besten.

56 Bilder Musikfestival Stereostrand: Die besten Bilder vom Freitag

Stereostrand: Hip-Hop mit Neonschwarz

Anschließend waren die Nachwuchsschauspieler des Jungen Volkstheaters Aichach zu sehen. Dann war aber die Bühne frei für die Bands. Den Anfang machte die regionale Schülerband Salt ’N’ Vinegar, die allerdings erst mit einiger Verspätung auftrat. Weiter ging es mit Punk von Swutscher und den schrillen Tönen von Konrad Küchenmeister. Als es langsam dunkel wurde, betraten The Angelcy aus Israel die Bühne. Den Abschluss bildeten die Hip Hopper von Neonschwarz.

Ein guter Anfang, doch für den zweiten Tag wollen die Organisatoren noch einen drauf setzen. Los geht es bereits um 14.30 Uhr mit der Tödtenriederin Moni Wagner. Später lassen es unter anderem Dream Wife und die Aichacher Band The Sensational Skydrunk Heartbeat Orchestra krachen. Musikalischer Höhepunkt ist der Auftritt der Hip-Hop-Kombo Dicht & Ergreifend am späten Samstagabend.

Lesen Sie dazu auch den Artikel: Stereostrand-Festival 2019 in Aichach: Termin, Bands, Spielplan, Tickets

Lustig wurde es beim Nachwuchs des Jungen Volkstheaters Aichach auf der kleinen Bühne im Garten (oben). Den Anfang beim Festival machten die Pipinsrieder Musikanten beim Einzug mit den Festwirten (links). Neben Musik und kulinarischen Köstlichkeiten konnte auch das Gelände mit Bademöglichkeiten überzeugen.

Themen Folgen