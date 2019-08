vor 4 Min.

Stereostrand-Festival: Warum nicht nur Musikfans auf ihre Kosten kommen

Die Vorbereitungen für das Stereostrand-Festival sind in vollem Gange. Mehr als 200 Helfer sind seit Montag im Einsatz. Am Mittwoch wurden nun auch die drei Bühnen aufgebaut.

Beim Stereostrand ist einiges geboten. Auch Familien kommen auf dem neuen Areal auf ihre Kosten. Es wird laut, aber nicht allzu spät

Vier Jahre mussten die Musikfans darauf warten. Das Warten hat aber nun ein Ende. Am Freitag und Samstag findet erstmals seit 2015 wieder ein Musikfestival in Aichach statt. Auf dem Gelände des San Depots spielen insgesamt 16 Bands auf drei Bühnen.

Name und Gelände sind im Vergleich zum Stereowald neu, das Konzept ist aber im Grunde dasselbe geblieben. Josh Stadlmair vom Kernteam erklärt: „Es soll ein Festival in erster Linie für alle Aichacher sein, auch wenn natürlich auch viele Besucher aus der größeren Umgebung kommen. Es soll ein Fest für jung und alt, für die ganze Familie werden.“ Besonders stolz sind die Veranstalter auf das Gelände. Stadlmair: „Wir sind mitten in der Stadt, sodass eigentlich jeder zu Fuß oder mit dem Rad kommen kann. Außerdem lädt das gesamte Gelände zum Verweilen ein.“ Tickets gibt es keine mehr. An beiden tagen werden rund 2500 Besucher erwartet.

Shuttle-Busse bringen Besucher zum Festivalgelände

Vom Schulzentrum und vom Bahnhof bringen die Busse (Freitag ab 14.30 Uhr und Samstag ab 12.30 Uhr) die Besucher zum Festivalgelände. Wer aber doch mit dem Fahrzeug anreist, der kann an Bahnhof und Schulzentrum, sowie am Volksfestplatz parken. Vom Konzept sind die Veranstalter überzeugt, auch wenn es die Organisation nicht leichter macht: „Wir müssen manchmal eine zweite oder dritte Lösung finden, weil wir auf die Nachhaltigkeit sehr stark achten. Das macht es schwieriger, aber das nehmen wir in Kauf“, sagt Mitorganisator Andreas Hager.

An beiden Tagen gehen die Konzerte bis 23.30 Uhr. Spätestens um 0.15 Uhr sollen die Besucher dann das Gelände verlassen haben. Stadlmair: „Die Musik ist sehr laut, aber wir wollen so Rücksicht auf die Nachbarn nehmen. Außerdem bekommt dann jeder noch seinen Zug.“

Stereostrand: Das ist musikalisch alles geboten

Freitag

Bühne am Bach

15.30 Uhr Einzug der Festwirte mit den Pipinsrieder Musikanten

16.30 Uhr Salt ‘N‘ Vinegar

17.30 Uhr Konrad Küchenmeister

Bühne am Garten

15.45 Uhr Gitarrengruppe um Uli Mill

16.15 Uhr Kindertheater des Jungen Volkstheaters Aichach

Große Bühne

18.15 Uhr Swutscher

19.30 Uhr TheAngelcy

20.45 Uhr Dota

22.15 Uhr Neonschwarz

Samstag

Bühne am Bach

13.30 Uhr Moni

14.45 Uhr Hochzeitskapelle

16 Uhr Donkeyhonk Company

Bühne am Garten

14.30 Uhr Charlotte Campbell

15.30 Uhr Lesung von Erwin Behrendt

Große Bühne

16.45 Uhr Carpet

18 Uhr Yellow Umbrella

19.15 Uhr Dream Wife

20.30 Uhr The Sensational Skydrunk Heartbeat Orchestra

22 Uhr Dicht & Ergreifend

Lesen Sie auch den Artikel: Stereostrand-Festival: eine Party für Jung und Alt und den Artikel: Stereostrand-Festival 2019 in Aichach: Termin, Bands, Spielplan, Tickets

Themen Folgen