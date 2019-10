16:44 Uhr

Stereostrand-Festival findet 2020 wieder statt

Das Stereostrand-Festival findet auch 2020 wieder statt. Termin ist am 7. und 8. August. Der Vorverkauf beginnt schon bald.

Jetzt ist es offiziell. das Stereostrand-Festival in Aichach findet auch 2020 wieder statt. Termin ist der 7. und 8. August. Nach dem Erfolg 2019 wird auch im kommenden Jahr wieder auf dem Gelände des Sand-Depots gefeiert.

Stereostrand 2020: Vorverkauf beginnt im Dezember

Der Vorverkauf beginnt schon am 1. Dezember. Erwerben kann man Tickets in jedem Fall auf dem Aichacher Christkindlmakrt, denn da haben die Verantwortlichen des Stereostrandes einen eigenen Stand. (AN)

