vor 29 Min.

Stereostrand findet 2020 wieder statt

Vorverkauf für Festival in Aichach beginnt im Dezember

Jetzt ist es fix: Auch im nächsten Jahr wird am Stereostrand in Aichach gefeiert. Das Festival, das heuer erstmals in dieser Form am Aichacher San-Depot stattfand, erlebt im nächsten Jahr eine Neuauflage. Wie Dominik Kneißl vom Organisationsteam am Dienstagnachmittag mitteilte, haben die Veranstalter inzwischen das Einverständnis der Stadt erhalten.

Kneißl sagte: „Wir freuen uns sehr, dass die Stadt zu 100 Prozent hinter uns steht und uns das wieder ermöglicht.“ Schon unmittelbar nach dem Festival in diesem Sommer hatten die Veranstalter durchklingen lassen, dass sie sich eine Wiederholung vorstellen könnten. Auch das Juze, das vor und während des Festivals zur Schaltzentrale wurde, ist wieder mit an Bord.

Der Termin für nächstes Jahr steht bereits fest: Das Festival soll am Freitag, 7. August, und Samstag, 8. August, stattfinden – und zwar wieder am San-Depot an der Donauwörther Straße. Dort war schon die Premiere in diesem Jahr über die Bühne gegangen – vier Jahre nach dem letzten „Stereowald“ – dem Vorläufer, der zweimal in Kooperation mit den Grubetfreunden stattgefunden hatte.

Stereostrand 2020 soll Kneißl zufolge ähnlich ablaufen wie heuer. Familienfreundlichkeit, Nachhaltigkeit und Regionalität zählen zu den Zielen. „Allerdings wird es auch 2020 einige Überraschungen auf dem Gelände bieten, da wollen wir unsere Kreativität neu ankurbeln und hier und da mit neuen Ideen überzeugen“, so Kneißl. Auch personell wird sich bei den Veranstaltern etwas verändern. Die meisten der Teamleiter haben Kneißl zufolge angekündigt, wieder mitzumachen. Einige aber steigen aufgrund privater und beruflicher Verpflichtungen aus.

Der Kartenvorverkauf soll bereits zum 1. Dezember beginnen. Derzeit fragen die Veranstalter nach eigenen Angaben die Vorverkaufsstellen ab, um zu klären, wer von ihnen die Tickets verkaufen wird. Sicher ist bereits, dass Karten auf dem Aichacher Christkindlmarkt zu haben sind. Dort haben die Stereostrand-Veranstalter einen eigenen Stand.

Kneißl zufolge gab es von den Besuchern in diesem Sommer fast durchweg positive Rückmeldungen. Das sei ein „Ansporn, genau da weiterzumachen, Fehler auszubügeln, zu optimieren und mindestens eine gleichbleibende Qualität abzuliefern“.

Aktuelle Infos zu Stereostrand 2020 soll es in absehbarer Zeit auf der Internetseite stereostrand.de geben. Derzeit ist sie noch auf dem Stand vom Sommer dieses Jahres, doch sie werde nun nach und nach aktualisiert, so Kneißl. (nsi)

