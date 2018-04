10.04.2018

Steub-Grundschule: Neuer Vorstand Förderverein

Die Ludwig-Steub-Grundschule in Aichach wird in diesem Jahr „Sechzig Jahre jung“, wie Rektorin Silvia Reisenweber-Zwikirsch sagt. Denn in den vergangenen Jahren hat sich viel für die Schule verändert. Schulleiterin Silvia Reisenweber-Zwikirsch: „Digitale Medien, neue pädagogische Ansätze und ein höherer Anteil an Schülern mit Migrationshintergrund haben auch unser Schulleben bereichert.“ Entsprechend gestiegen seien auch die Anforderungen an gemeinsame Aktivitäten und die schulische Infrastruktur. Deshalb hat der Förderverein der Grundschule vor Kurzem einen neuen Vorstand gewählt: Patrick Kügle wurde einstimmig zum neuen Vorsitzenden gewählt, als Zweite Vorsitzende amtiert Gisela Neubert. Stadträtin Marion Zott als Schatzmeisterin, Susanne Koch sowie Schulleiterin Silvia Reisenweber-Zwikirsch komplettieren das Team. Die Arbeit des Fördervereins der Grundschule beruht im Wesentlichen auf drei Säulen. Dabei handelt es sich um Zuschüsse: etwa für Klassenfahrten wie den gemeinsamen Theaterbesuch aller Klassen, für Förderprojekte wie Schwimmunterricht und Sexualaufklärung für die vierten Klassen sowie finanzielle Unterstützung für Schüler aus sozial schwächeren Familien. Zweitens um Investitionen in die schulische Infrastruktur: in diesem Jahr etwa für die Neugestaltung der Eingangshalle, die Anschaffung von Biertischgarnituren und einer Kühltruhe für Veranstaltungen sowie Zuschüsse für neue Medien (Digitalmikrofone, Tablets etc.). Sowie drittens um die (Mit-)Organisation und Bezuschussung von Veranstaltungen wie das Sommerfest oder den Schulstand auf dem Alternativen Christkindlmarkt in Aichach. Im vergangenen Jahr hat der Förderverein so insgesamt Zuschüsse in Höhe von rund 9000 Euro geleistet. Vorsitzender Kügle: „Ein Höhepunkt in diesem Jahr wird die 60-Jahr-Feier am 30. Juni, für die auch die Eingangshalle der Schule modernisiert wird. (AN)