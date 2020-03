vor 31 Min.

Stichwahl in Affing: Empfehlung für Markus Winklhofer

Plus In Affing kommt es am 29. März zur Stichwahl zwischen Bürgermeister Winklhofer und Gerhard Faltermeier. Für Markus Winklhofer gibt es nun Unterstützung.

Von Carmen Jung

Marianne Birkner atmete tief durch. Alles in allem ist die Wahl gut gelaufen in Affing, stellte die Gemeindewahlleiterin fest. Gerade die hohe Briefwahlbeteiligung machte das Auszählen allerdings besonders anspruchsvoll. Doch Sorgfalt ging vor Schnelligkeit. Deshalb hieß es in der Wahlnacht: durchhalten. Kurz vor 2 Uhr stand das Ergebnis des Gemeinderates fest. Doch „nach der Wahl ist vor der Wahl“, stellte Birkner fest. Denn bekanntlich kommt es in Affing am 29. März in der Bürgermeisterfrage zur Stichwahl zwischen Amtsinhaber Markus Winklhofer und Herausforderer Gerhard Faltermeier.

Carlos Waldmann unterstützt nun Bürgermeister Winklhofer Carlos Waldmann, der ebenfalls für das Bürgermeisteramt kandidiert hatte, sich aber mit gut 21 Prozent zufrieden geben musste, hatte schon in der Wahlnacht eine Wahlempfehlung ausgesprochen: Er unterstütze nun Bürgermeister Markus Winklhofer, betonte er. Am Dienstag zogen zwei weitere Gruppierungen nach: die Freie Wählergemeinschaft Anwalting (FWG) und die CSU, die den Ortsteil Gebenhofen repräsentiert. Beide hatten sich vor der Wahl am Sonntag in der Bürgermeisterfrage zurückgehalten. Das hat sich nun geändert. Die Anwaltinger und Gebenhofener haben eine eindeutige Haltung Josef Schmid erklärte für Anwalting: „Wir unterstützen zu 100 Prozent Winklhofer.“ Die FWG hat sich mit der CSU in Gebenhofen abgesprochen. Beide sind sich einig, wie Georg Engelhard bestätigt. „Wir unterstützen den CSU-Kandidaten Winklhofer“, so Engelhard. Noch offen war zunächst, wer den zweiten Sitz der neuen Liste „Gemeinsam für Affing“ erhält. Andreas Widmann lag gleichauf mit Dr. Ulrich Scheerer. Es musste das Los entscheiden. Dafür zuständig war am Montagabend der Wahlausschuss. Wie Birkner auf Anfrage mitteilte, fiel das Los auf Andreas Widmann, der auch in der aktuellen Legislaturperiode schon im Gemeinderat vertreten ist. Das könnten Sie auch interessieren: Rudi Fuchs sitzt im neuen Affinger Gemeinderat Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

