vor 9 Min.

Stimmgewalt am Aichacher Stadtplatz

Applaus für Basement Crew mit Uli Mill und Schülern

Lieder von Michael Jackson, John Lennon, Ed Sheeran, Limp Bizkit, Bastille und vielen anderen waren auf dem Aichacher Christkindlmarkt zu hören.

Verantwortlich für das Gipfeltreffen der Größen der Rock- und Popmusik aus Vergangenheit und Gegenwart waren Uli Mill und ihre Gitarrenschüler Jasmin Lichtenstern, Iva Vlahinic, Sissi Lechner und Daniel Schmidt sowie mit Wolfgang Schwarz ein bekannter Schlagzeuger der heimischen Musikszene.

Die jungen und jung gebliebenen Eleven, ihre Lehrerin und der Schlagzeug-Profi begeisterten unter dem Namen Basement Crew die zahlreichen Besucher vor der Bühne mit Cover-Versionen bekannter Hits wie „Behind Blue Eyes“, „Pompeii“, „Heal the World“ oder „I see Fire“ und weihnachtlichen Weisen. Als überraschende stimmliche Entdeckung erwies sich neben Uli Mill ihre Co-Sängerin Sissi Lechner, die auch schwierigste Vokalparts in hohen Stimmlagen gut meisterte. Doch auch an der Gitarre zeigten sie und ihre Kollegen, was sie draufhaben.

Mill am Bass und Drummer Schwarz hielten die für diesen Auftritt formierte Truppe rhythmisch zusammen. Ehrlicher Applaus der Zuhörer war der Lohn für die Bühnen-Premiere der Gitarreros und ihre Begleitung. (alt)

