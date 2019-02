12.02.2019

Stimmung wie in einem irischen Pub

Die neue Irish-Folk-Formation Shamrock begeistert im Café Dahoam in Aichach

Sonntagmittag im Aichacher Café Dahoam – eine eher ungewöhnliche Zeit für irische Kneipenkultur. Dennoch ging es heiß her bei der irischen Matinee mit der Gruppe Shamrock und deren heißblütigen Irish-Pub-Songs. Für die Bedienung und diejenigen, die zu spät kamen, gab es kaum ein Durchkommen. So ähnelte die Stimmung schnell einem traditionellen irischen Pub.

Shamrock ist eine neu gegründete Irish-Folk-Formation mit Michael Wörrlein aus Thierhaupten (Gitarre, Banjo), Jutta Pollack aus Höchstätt (Akkordeon) und Edwin Antl (Bass). Benannt haben sie sich nach dem dreiblättrigen Kleeblatt Shamrock, dem inoffiziellen Nationalsymbol Irlands.

Diese drei „Kleeblätter“ begeisterten mit Irish-Folk-Klängen und viel Temperament die Gäste, die sich dabei wie in Irland fühlten. Schon nach den ersten Klängen wurde – trotz der frühen Stunde – geklatscht und mitgesungen. Denn wer kennt sie nicht, die traditionellen irischen Biergesänge wie „Irish Rover“ oder „Whisky in the Jar“? Zu Letzterem wurde irischer Whisky kredenzt – wenn auch nicht aus dem Krug wie im Song. Bandleader Mike Wörrlein, der in Thierhaupten jeden dritten Freitag im Monat die Musiker-Jam-Session organisiert, war von der „sensationellen Stimmung“ sehr angetan. Und weil diese Musikrichtung offensichtlich in Aichach ziemlich viele Freunde hat, plant Wirtin Patricia Hullah schon eine Wiederholung der Veranstaltung mit Shamrock. Übrigens tragen zahlreiche irische Pubs diese Bezeichnung in ihrem Namen. Dort wird auch ein besonders langsam gezapftes Guiness mit einer stabilen Schaumkrone als Shamrock bezeichnet. Dieses Shamrock-Guiness soll dann beim angekündigten sommerlichen Freiluft-Konzert von Shamrock ausgeschenkt werden. Das versprach Wirtin Patricia Hullah ihren begeisterten Gästen. (AN)

