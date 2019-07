Stockschießen: So tickt Europameisterin Regina Gilg vom TSV Kühbach

Plus Die 22-Jährige spielt seit drei Jahren für die Stockschützen des TSV. Warum die Murnauerin sogar weite Wege auf sich nimmt und Olympia nicht so wichtig ist.

Wie viele Titel Regina Gilg schon gewonnen hat, weiß sie selbst nicht genau. Eines ist aber sicher – es sind einige. Die 22-Jährige gehört zu den besten Stockschützinnen Deutschlands und räumt mit den Frauen des TSV Kühbach seit rund drei Jahren Titel um Titel ab. Damals wechselte Gilg aus Peiting ins Wittelsbacher Land. Die Murnauerin (Kreis Garmisch-Partenkirchen) nimmt oft weite Wege auf sich, um mit dem Kühbacher Team bei den Wettbewerben antreten zu können. Rund 130 Kilometer trennen die beiden Orte, weshalb Gilg auch nur zwei mal pro Saison mit ihren Teamkolleginnen trainiert.

Stockschießen: So erfolgreich ist die Kühbacherin Regina Gilg

Fleißig ist sie aber dennoch, denn während ihre Kameradinnen in Kühbach die Stöcke fliegen lassen, ist die Bürokauffrau, die in einem Pharmaunternehmen arbeitet, auf den Bahnen ihrer Heimatregion unterwegs. Alleine muss sie aber auch dort nicht trainieren, denn ihr Freund ist Thomas Rapp-König, seines Zeichens vierfacher Weltmeister. So kam es nun auch, dass sich Rapp-König für einen Wechsel zum TSV Kühbach entschieden hat. Das freut natürlich auch seine Freundin: „So werde ich vielleicht etwas öfter nach Kühbach zum Training fahren. Gemeinsam ist es einfacher. Es ist schon ein Nachteil, wenn man fast nie zusammentrainiert“, so Gilg, die noch etwas bedauert: „Bei den Wettbewerben sind wir alle immer sehr fokussiert, sodass private Gespräche eher selten sind, höchstens auf den Fahrten. Das ist beim Training schon anders.“ Doch warum spielt die junge Frau für einen Verein, der soweit von ihrem Wohnort entfernt liegt? „Weil ich mit Kühbach die Chance auf Titel habe. Deshalb bin ich damals gewechselt, und weil es mir in Peiting nicht mehr so gut gefallen hat.“ Die Anfrage aus Kühbach kam für Gilg dennoch überraschend. „Wir hatten mit Peiting gerade gegen Kühbach die Deutsche Meisterschaft gewonnen. Aber irgendwie haben sie gemerkt, dass ich nicht mehr so glücklich war. Nach etwas Bedenkzeit habe ich zugesagt, ich wusste ja aus vielen Duellen, wie sie spielen.“ Der Wechsel hat sich gelohnt – für beide Seiten. Mehrere Bundesliga- und Deutsche Meisterschaften fuhren die Kühbacherinnen in den vergangenen Jahren auf Eis und Asphalt ein, auch wenn jüngst in Mitterskirchen nur Platz drei heraussprang (wir berichteten). Doch auch auf internationaler Ebene ist Gilg erfolgreich. Mehrere Medaillen bei Welt- und Europameisterschaft mit der deutschen Nationalmannschaft stehen in ihrer Vita. Ihren größten Erfolg feierte sie aber in diesem Jahr bei den Europameisterschaften. In der U23 holte sie sich im Einzel und mit der Mannschaft Gold. „Gerade die Einzelmedaille hat mich riesig gefreut. Ich habe immer knapp das Podest verpasst, dass es nun gleich Gold wurde, ist umso schöner.“

Sportporträt: Das ist die Titelsammlung von Regina Gilg

Nur ein Titel fehlt der 22-Jährigen im Einzel noch, die Weltmeisterschaft. 2016 holte sie mit der deutschen U23-Nationalmannschaft den WM-Titel. „Eigentlich will ich insgesamt fünf WM-Goldmedaillen, weil mein Freund vier hat und es toll wäre, ihn zu überbieten.“ Auch mit den Kühbacherinnen hat sie noch hohe Ziele: „Ich will immer den nächsten Titel. Ich freue mich, wenn es soweit ist, doch dann denke ich bald schon wieder an den nächsten Wettkampf. Was uns noch fehlt ist der Europacup, den will ich unbedingt noch holen.“ In diesem Jahr verpassten Gilg und Co. diesen Titel nur knapp. „Der zweite Platz war zwar schon ein Erfolg, aber wenn man bedenkt, dass wir die Vorrunde dominiert haben, war es schon etwas enttäuschend.“ Dennoch spricht der Erfolg der vergangenen Jahre für die Kühbacherinnen. Gilg verrät das Erfolgsgeheimnis. „Unser Team ist sehr ausgeglichen. Jeder kan jede sehr Positionen spielen. Unser größtes Plus ist, dass wir uns aufeinander verlassen können. Das macht es für alle leichter.“

Leicht sieht es auch aus, wenn Regina Gilg ihren Stock über die Bahn gleiten lässt und die Gegner aus dem Spiel nimmt. Großartig denkt die 22-Jährige dabei aber nicht nach: „Da gibt es kein Geheimnis, einfach drauf.“ Dennoch braucht man für den Stocksport laut Gilg gewisse Voraussetzungen: „Ohne Training geht es nicht, aber man braucht schon Talent. Der Kopf ist extrem wichtig. Man darf sich nicht ablenken lassen und muss über mehrere Stunden die Konzentration hoch halten.“ 2026 könnte der Stocksport übrigens olympisch werden. Die Chancen von Regina Gilg dann in Cortina d’Ampezzo (Italien) dabei zu sein, stehen nicht schlecht. Dennoch bleibt die 22-Jährige skeptisch: „Natürlich wäre es toll, bei Olympia dabei zu sein, aber es gibt noch einige Fragezeichen. Die Gefahr ist groß, dass die Regeln so stark verändert werden, dass es nicht mehr unser Sport ist. Das wäre auch nicht sinnvoll.“

Keinen Urlaub bekommen: Gilg verpasst EM

Angefangen hat die Nationalspielerin im Alter von neun Jahren. Vater Johannes nahm sie damals mit: „Ich war sofort mit Spaß dabei. Vermutlich war es auch gut, dass ich erfolgreich war. Ohne Erfolg macht es auch nicht so viel Spaß.“ Schon in jungen Jahren trainierte sie fleißig, auch heute steht sie zwei Mal pro Woche für mehrere Stunden auf der Bahn. Viel Zeit für andere Hobbies bleibt da nicht. Im Winter fährt sie Snowboard, im Sommer Rad. „Da wir aber fast das ganze Jahr über Turniere haben, bleibt nicht wirklich viel Zeit.“ Apropos: Die Bürokauffrau musste sogar die Erwachsenen-EM im März in Litauen absagen. Der Grund: Sie bekam keinen Urlaub. „Das ist in unserem Sport nun mal so. Es war schade, aber der Aufwand wäre zu groß gewesen.“