Stockschützen im Trend

Unterbernbacher Verein zieht positive Bilanz

Vorsitzender Tom Lotterschmid begrüßte die Vereinsmitglieder bei der Jahreshauptversammlung der Stockschützen Unterbernbach im Vereinsheim an der Reifersdorfer Straße. Nach Bekanntgabe der Tagesordnung gedachte man der verstorbenen Vereinsmitglieder, insbesondere den im letzten Jahr verstorbenen Mitgliedern Georg Elbl und Bernhard Glas.

Im Rechenschaftsbericht ging der Vorsitzende auf die gesellschaftlichen Veranstaltungen und sonstigen Ereignisse des Jahres 2019 ein. Der Verein präsentiert sich positiv und zählt derzeit 102 Mitglieder. Der karitative Glühweinabend, das Weißwurstessen an Silvester und verschiedene Vereinsturniere gehören zum festen Bestandteil der gesellschaftlichen Veranstaltungen. Die Beteiligungen an den Auswärtsturnieren haben sich gebessert und halten hoffentlich auch an. Bei den Ausschusssitzungen wurde unter anderem die Anpassung der Gebäudeversicherung und der Wechsel des Getränkeanbieters beschlossen. Neue T-Shirts, gesponsert durch die Kfz-Firma Heilgemeir, gibt es demnächst für die aktiven Schützen. Zu insgesamt zehn runden Geburtstagen wurden von der Vorstandschaft Glückwünsche und Präsente überreicht.

Die Stockschützen präsentieren sich auch im Internet unter www.sv-ubb.de.

Zum Schluss seiner Ausführungen bedankte sich Tom Lotterschmid bei allen, die zum gedeihlichen Vereinsleben beigetragen haben. Nach den nicht unerheblichen Investitionen in den vergangenen Jahren kann der Verein wieder einen erfreulichen positiven Kassenbestand aufweisen. Kassier Michael Wagner legte die Finanzen offen und erhofft sich für das kommende Jahr nach dem Wechsel des Getränkelieferanten einen Anstieg des Gewinns. Von den Kassenprüfern wurde die einwandfreie Kassenführung bestätigt.

Yüksel Nail gehört seit 25 Jahren dem Verein an. Er war entschuldigt und bekommt die Urkunde später überreicht.

Beim letzten Tagesordnungspunkt Wünsche und Anregungen hatte der Vorstand den Wunsch, dass sich ein Nachfolger für den scheidenden Wirt Helmut Westermeier finden soll, um den vier Wochen Rhythmus der Wirte aufrecht erhalten zu können. (tel-)