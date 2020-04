Störche machen uns Hoffnung

In Aichach hat sich ein zweites Storchenpaar niedergelassen. Das zeigt, dass Biotopschutz wie im Ecknachtal unsere Landschaft ökologisch aufwertet.

Eine Storchenfamilie putzt was weg – über vier Kilo Futter am Tag braucht ein Paar, um seinen Nachwuchs aufzuziehen. Das sind schon paar Eidechsen, Frösche, Insekten und sonstiges Getier, welches gesammelt sein will. Wenn der Tisch reich gedeckt ist, ist das für Meister Adebar aber kein Problem. Dazu müssen ausreichend Biotope, Tümpel, Feuchtgebiete und Wiesen in Flugweite sein.

Bemühungen um das Ecknachtal zeigen Früchte

In Aichach gibt es heuer gleich zwei Storchenpaare. Es muss sich also etwas in unserer Landschaft verbessert oder verändert haben, wenn die Großvögel wieder hier brüten. Die vielfältigen Bemühungen insbesondere um das Ecknachtal zeigen also Früchte und sie machen auch deutlich, dass sich dieser Weg lohnt. Der Schutz der Gewässerrandstreifen durch das Artenschutzvolksbegehren wird zusätzlichen Schub bingen. Das macht Hoffnung.

