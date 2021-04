Störung: Mobilfunknetz von Vodafone in Aichach bricht teilweise zusammen

In Teilen von Aichach ist das Mobilfunknetz des Anbieters Vodafone zusammengebrochen. Etliche Kunden bekommen kein Signal. Der Betreiber arbeitet an einer Lösung.

Mit massiven Netzwerkproblemen haben derzeit Vodafone-Kunden im Stadtgebiet von Aichach zu kämpfen. Worüber sich Nutzer in sozialen Medien bereits seit Mittwoch beklagt hatten, bestätigte der Vodafone-Shop in Aichach am späten Donnerstagvormittag: "Leider ist das Mobilfunknetz in Aichach in Teilen des Stadtgebiets ausgefallen", heißt es dort.

Ausfall: Mobilfunknetz von Vodafone in Aichach bricht zusammen

Wie der Shop weiter mitteilt, werde an der "Entstörung" mit Hochdruck gearbeitet. Man bitte um Verständnis. Für eine Stellungnahme, bis wann die Störung im Raum behoben sein soll und wie viele Kunden betroffen sind, war das Unternehmen am Donnerstagmittag nicht zu erreichen.

