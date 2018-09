vor 51 Min.

Stoff statt Plastik

Für ihre Kunststofftüten erhalten Bürger in Aichach jetzt Säckchen für Obst und Gemüse. Der Tausch kommt gut an

Aichach-Friedberg Gebe Plastik, bekomme Stoff: Die Aktion „Tütentausch“ im Rahmen der Bayerischen Klimawoche im Landratsamt Aichach kam bei den Bürgern gut an. Das teilt die Behörde mit. Gerne ließen sich die Besucher auch Tipps zur Vermeidung von Plastik geben.

Die Abfallberaterinnen des Landratsamtes informierten über vernünftige Alternativen zu Kunststoff. Im Tausch gegen Plastiktüten gaben sie Obst- und Gemüsesäckchen aus Stoff aus. Damit können die Verbraucher Obst und Gemüse, aber auch Brot und Semmeln transportieren. Die Säckchen bestehen aus Biobaumwolle und haben das Fairtrade-Label, sie sind waschbar, können beliebig oft wiederverwendet werden und sie sind in Sachen Stabilität der Plastiktüte überlegen.

Für den täglichen Einkauf eigene Gefäße nutzen

Ein Säckchen, das auf einer Seite mit einem transparenten Netz versehen ist, wiegt 42 Gramm, das Eigengewicht steht in der Innenseite. Ob es möglich ist, das Tara, also das Gewicht des Beutels, an der Kasse abzuziehen, hänge vom jeweiligen Händler ab. Auf dem Wochenmarkt sei es sicher kein Problem, die Ware offen zu kaufen und im mitgebrachten Säckchen mit nach Hause zu nehmen, erklärten die Fachfrauen. Sie rieten den Verbrauchern auch, für den täglichen Einkauf eigene Behälter zu nutzen. Das spare nicht nur Verpackungsmüll, sondern auch Zeit, da Lebensmittel nicht mehr aus- oder umgepackt werden müssten. (AN)

Ausstellung Weitere Anregungen gibt die Ausstellung „Kunststoffe – Segen oder Fluch?“ des VerbraucherService Bayern, die bis 12. Oktober im Bereich der Zulassungsstelle zu den Öffnungszeiten des Landratsamtes besichtigt werden kann.

