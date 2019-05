vor 25 Min.

Stopsler feiern ihren 50. ganz groß

Stopselclub Eisingersdorf feiert den runden Geburtstag mit einem Festwochenende und buntem Programm

Eine Sitzung reiht sich an die andere für den Vorstand und den Festausschuss des Stopselclubs Eisingersdorf. Es ist noch viel zu tun, bis der Verein einen besonderen Geburtstag feiern kann. Der Stopselclub wird 50 Jahre alt und feiert das Jubiläum groß vom 12. bis 14. Juli. Gefeiert wird im großen Stil. Dafür wird eigens ein Festzelt aufgebaut. Das Programm steht bereits (siehe Infokasten).

Der Stopselclub Eisingersdorf wurde 1969 gegründet. Das geschah damals aus einer Laune heraus. Die Gründer wollten die jungen Leute in den Ortschaften Pichl, Edenhausen und Eisingersdorf zusammenführen. Dies gelang ganz gut. In den ersten zehn bis 15 Jahren stand vor allem der Fußball im Vordergrund. Denn damals waren fast alle, die bei der Hobbymannschaft des Stopselclubs spielten, in den umliegenden Vereinen wie Aindling, Thierhaupten oder Stotzard aktiv. Deshalb gewannen die Stopsler viele Turniere.

Auch im Fasching war der junge Club aktiv. Von 1973 bis 1975 hielt er Faschingssitzungen ab, wie sie heute noch aus Griesbeckerzell bekannt sind. Die Veranstaltungen sorgten damals stets für einen vollen Saal in der Gastwirtschaft.

Mit den Jahren festigte der Verein seine Position in der Gesellschaft. Das Angebot war umfassend, bunt und für jeden geeignet. Es reichte vom Skilaufen über Grillfeste und diverse Feten und Partys bis hin zum Spiel ohne Grenzen und zuletzt einem Lebendkickerturnier. So ist auch der Zulauf der vielen Mitglieder zu erklären. Der Verein hat heute knapp 300 Mitglieder. In den vergangenen Jahren machte er sich vor allem mit den tollen Motivwagen bei diversen Faschingsumzügen einen Namen.

Den Stopslern liegen aber auch diejenigen am Herzen, die nicht so recht am normalen Leben teilnehmen können. Viele Spenden gingen an karitative Organisationen, zuletzt an die Kinderkrebshilfe in Augsburg.

Eine Festschrift, die derzeit anlässlich des 50. Geburtstages in Arbeit ist, wird an die abwechslungsreiche Geschichte des Vereins erinnern. Selbstverständlich werden darin auch zahlreiche Fotos Erinnerungen an die vielen Veranstaltungen wecken. Seit fast zwei Jahren plant der Stopselclub sein großes Jubiläum, an dessen Feinheiten derzeit geschliffen wird. Zum Festumzug am Sonntag, 14. Juli, werden etwa 90 Vereine und sechs Musikkapellen erwartet. (joki)

