Stotzard

vor 17 Min.

Zum Volkstrauertag: Ein Wehrpass zeigt das Leid und den Irrsinn des Krieges auf

Der Krieger- und Soldatenverein Stotzard erinnert an den Soldaten Michael Pröll. Das Bild zeigt ihn vor seinem Einsatz im Zweiten Weltkrieg, da ahnte er noch nicht, welche Strapazen auf ihn zukommen würden.

Plus Der Krieger- und Soldatenverein Stotzard verwahrt den Wehrpass von Michael Pröll. Darin sind seine Kampfeinsätze in halb Europa festgehalten.

Von Martin Golling

Am Sonntag, 14. November, ist Volkstrauertag. Wir gedenken der Opfer von Krieg und Gewalt und meinen vor allem jene, die im Zweiten Weltkrieg ums Leben kamen. Deutschland allein hatte 5,5 Millionen tote Soldaten zu beklagen, aber auch 2,2 Millionen zivile Opfer. Und hinter jeder Zahl steht ein persönliches Schicksal, werden die Redner an den Gedenkstätten am Sonntag erneut betonen. Russland hat noch mehr gelitten, wenn der Blick allein auf die Zahlen fällt: Fast zehn Millionen tote Soldaten stehen hier 14,3 Millionen zivilen Opfern gegenüber.

