vor 18 Min.

Strabs-Rückzahlung in Wiesenbach: Gemeinderat unterstützt Antrag

2016 wurde die Wiesenbacher Ortsdurchfahrt saniert. Die Anwohner mussten – kurz vor Abschaffung der Straßenausbaubeitragssatzung – anteilig am Gehweg mitzahlen. Das würden die Gemeinderäte nun gerne rückgängig machen.

Ratsmitglieder stellen sich einstimmig hinter Forderung des Bürgerblocks. Doch ob sie Erfolg haben, ist offen

Bekommen die Anwohner der 2016 sanierten Wiesenbacher Ortsdurchfahrt ihr Geld für den neuen Gehweg zurück? Wenn es nach den Pöttmeser Gemeinderäten ginge, ja. Einstimmig stellten sie sich hinter einen entsprechenden Antrag des Bürgerblocks.

Dieser hatte gefordert, die Wiesenbacher gleich wie die Anwohner der Meringerzeller Straße in Mering zu behandeln. Wie berichtet, mussten sie für die Sanierung ihrer Straße im November 2017 Vorauszahlungen von 50 Prozent leisten – insgesamt 220000 Euro. Im Fall Wiesenbach verschickte der Markt Pöttmes im September 2017 gemäß seiner seit Jahrzehnten geltenden Straßenausbaubeitragssatzung (Strabs) die Bescheide, mit denen er eine Anzahlung von 70 Prozent – insgesamt 100000 Euro – verlangte. Wenige Monate später schaffte Bayerns Staatsregierung die Strabs rückwirkend zum 1. Januar 2018 ab.

In Mering fand sich bei einem Treffen von Vertretern von Staatsregierung, Landtag, Regierung von Schwaben und Landratsamt im Januar eine Lösung: Der Markt Mering darf die Vorauszahlungen zurückerstatten. Die Differenz zwischen den Vorauszahlungen und den gesamten Anwohnerkosten trägt der Freistaat. Hätte Mering die Bescheide nicht mehr vor dem Stichtag verschickt, müsste der Freistaat den ganzen Anwohner-Anteil bestreiten.

Wie der Pöttmeser Geschäftsstellenleiter Stefan Hummel im Gemeinderat erklärte, hatten sich die Meringer Bescheide nach Gesprächen mit Innenstaatssekretär Gerhard Eck als fehlerhaft erwiesen. Neue Bescheide wurden nicht mehr verschickt, da die Strabs ja abgeschafft ist. Inwieweit der Meringer Fall tatsächlich mit Wiesenbach vergleichbar ist, ist unklar: Denn die Pöttmeser Bescheide wurden laut Bürgermeister Franz Schindele geprüft. Hummel zufolge sind sie rechtlich gesehen bestandskräftig. Er wies darauf hin, dass eine Rückerstattung der 100000 Euro zulasten der Gemeinde ginge. Es finde keine Entlastung durch den Freistaat statt. Dritter Bürgermeister Thomas Huber (Bürgerblock) forderte zu klären, ob es eine Kompensation vom Freistaat gebe: „Wenn nicht, ist das eine andere Voraussetzung.“ Schindele sprach von „vielen Fragezeichen“ bei diesem Thema.

Anfang März soll es ein Treffen mit dem Landtagsabgeordneten Peter Tomaschko (CSU) im Rathaus geben, zu dem auch alle Fraktionsvorsitzenden kommen können. Auf ein Schreiben von Schindele hin hatte Tomaschko seine Unterstützung zugesagt. CSU-Fraktionssprecher Mirko Ketz hatte ihn am Freitag zu einem Termin mit Anwohnern in Wiesenbach eingeladen – „um dieses Anliegen [...] auf höchster politischer Ebene anzubringen“, wie er danach in einer Pressemitteilung schrieb. Vom Bürgerblock gab es Kritik daran, dass nicht alle Fraktionen zu dem Termin eingeladen worden waren. Fraktionssprecher Manfred Graser sagte: „Ich hätte das sehr gut und kollegial gefunden.“ (nsi)

