Straßen beschäftigen die Mauerbacher

Die Ortsdurchfahrt von Untermauerbach – hier in Richtung Obermauerbach – soll ausgebaut werden. Vorher muss allerdings der marode Kanal erneuert beziehungsweise saniert werden. Das war in der Bürgerversammlung Thema. (Archivbild)

Bevor die Ortsdurchfahrt von Untermauerbach ausgebaut wird, ist erst der marode Kanal dran. Es geht auch um andere Verkehrswege

Von Claudia Bammer

Viel Geld wird die Stadt Aichach in den nächsten Jahren in Untermauerbach investieren: Die Ortsdurchfahrt soll ausgebaut werden. Aber vorher muss noch der Kanal weitgehend erneuert oder zumindest saniert werden. Damit hatte sich wie berichtet am Dienstagabend der Bauausschuss des Stadtrats befasst. Das Projekt war das Hauptthema bei der Bürgerversammlung von Unter- und Obermauerbach am Mittwochabend im Sportheim der SG Mauerbach.

Etwa 40 Anwesende, darunter 13 Stadträte, zwei Ortssprecher und zwei Verwaltungsmitarbeiter, hörten den Bericht von Bürgermeister Klaus Habermann. Vor dem Ausbau der Ortsdurchfahrt muss der Kanal saniert werden. Die Untersuchung habe gezeigt, dass die Kanäle fast durchgängig marode sind. Knapp 1,1 Millionen Euro werden 2019 dafür eingeplant. Voraussichtlich muss auch das Wasserleitungsnetz saniert werden (300000 Euro). Für den eigentlichen Ausbau der Straße, für den es bereits eine Vorplanung gibt, rechnet die Stadt mit weiteren 720000 Euro. Die Straße soll wie berichtet 5,50 Meter breit werden und auf einer Seite einen Gehweg bekommen. Dafür wird Grunderwerb notwendig sein, so Habermann, aber im überschaubaren Rahmen.

Johann Birkmeir, der den Ortsteil bis 2008 fast 30 Jahre im Stadtrat vertreten hat, wollte wissen, ob die Kanalsanierung abschnittsweise erfolgt, was bejaht wurde. Die Arbeiten sind für 2019 geplant. Michael Walter fragte, ob aufgegraben oder im Inline-Verfahren gearbeitet wird. Wie Habermann und Helmut Baumann vom Bauamt erläuterten, wird der Großteil in offener Bauweise erledigt werden müssen, vor allem dort, wo der Kanalquerschnitt zu gering ist. „Wir geben nicht mehr Geld aus, als wir müssen, aber es geht nicht anders“, sagte Habermann.

Kanal in Obermauerbach Wie es mit den Kanälen in Obermauerbach ausschaue, wollte ein Bürger wissen. Dort sei auch untersucht worden, sagte Baumann. Die Ergebnisse liegen aber noch nicht vor.

Weitere Straßen Wie Habermann berichtete, steht noch ein Ausbau der 1,1 Kilometer langen Straße von Obermauerbach nach Xyger an. Möglich ist hier eine sogenannte bestandsorientierte Lösung, bei der der Baumbestand erhalten bleibt. Sie würde rund 300000 Euro kosten. Mit rund einer Million Euro würde wohl ein Vollausbau zu Buche schlagen. Bei der Straße zwischen Untermauerbach und Klingen würde eine Deckensanierung der 2,1 Kilometer, bei der die Bankette mit Rasengittersteinen befestigt würden, weitere 500000 Euro kosten. „Sie sehen schon, dass alles auf einmal sicht nicht möglich sein wird“, sagte Habermann.

Damit stieß er bei den Bürgern auch auf Verständnis. Johann Birkmeir wollte mit dem Ausbau der Klingener Straße lieber noch warten, wenn sie dann von derzeit 4,50 Meter auf 5,50 Meter verbreitert wird. Ein Bürger wollte die Straße nach Xyger lieber nicht zu gut ausgebaut wissen. Die Strecke von Untermauerbach zum Kreisverkehr an der Kreisstraße AIC2 nach Aichach sei eine „Rennstrecke“, meinte er. Wie Helmut Baumann vom Bauamt erklärte, ist aber auch diese Straße nur 5,50 Meter breit.

Parkverbotbeim Canada Ein Parkverbot in der Hofmarkstraße in Obermauerbach regte ein Bürger an. Trotz der Parkplatzschilder des Canada parkten Gäste des Lokals an der Straße, sagte er.

Verkehrsspiegelbei Hirschtränk Einen Verkehrsspiegel wünschte sich Johann Gschwendtner an der Einmündung von Hirschtränk in die St.-Martin-Straße.

Lob Lob gab es für den Bürgermeister und für die Verwaltung. Werner Eidelsburger hatte sich in der Bürgerversammlung 2015 wegen des Umleitungsverkehrs wegen der Sperrung in Klingen beschwert. Drei Tage später sei der Bürgermeister mit zwei Mitarbeitern morgens um sieben vor Ort gewesen. Dafür wollte er sich jetzt ausdrücklich bedanken. Hans Birkmeir lobte die „sehr freundlichen“ Mitarbeiter im Einwohnermeldeamt.

