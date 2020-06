vor 37 Min.

Straßenausbau: Affing erhält 36.000 Euro Ausgleich

Die Ortsdurchfahrt im Affinger Ortsteil Bergen Richtung Derching in der Bauphase. Die Aufnahme stammt vom November 2016. Es sollte die erste Straße in der Gemeinde sein, bei der die Anwohner Straßenausbaubeiträge zahlen sollte. Doch so weit kam es nie. Der Freistaat schaffte die Beiträge ab.

Plus Affing bekommt Geld vom Freistaat für die abgeschafften Straßenausbaubeiträge. Die Gemeinde hat mit einer ganz anderen Summe gerechnet.

Von Carmen Jung

Die Gemeinde Affing hat erst spät Straßenausbaubeiträge eingeführt. Anwohnern in Rechnung gestellt wurden sie nie. Denn in der Zwischenzeit schaffte der Freistaat diese Einnahmequelle für Kommunen ab. Die Kommunen, so hieß es, sollten dafür Ausgleichszahlungen bekommen. Affing rechnete mit 10.000 Euro in diesem Jahr. Jetzt werden es über 36.500 Euro.

Bürgermeister spricht von einer guten Nachricht für Affing

Diese „gute Nachricht“ gab Bürgermeister Markus Winklhofer jüngst im Gemeinderat bekannt. Gemeinden, die die Ausbaubeiträge schon früher eingeführt hatten, kommen trotzdem besser weg. Denn bei ihnen werden die Einnahmen aus der Straßenausbaubeitragssatzung der vergangenen zehn Jahre berücksichtigt, informierte Verwaltungsleiter Bernhard Frank. Bei Affing kommt nur die zweite Berechnungsgrundlage zum Tragen: die besiedelten Flächen.

Anschaffungen für die Feuerwehren: Mit über 35.000 Euro hatte der Gemeinderat bei der Haushaltsberatung kalkuliert, was Käufe für die Feuerwehren anbelangt. Die Ausschreibung ist nun mit knapp 30.000 Euro weitaus günstiger ausgefallen. Der Gemeinderat stimmte der Vergabe der Beschaffungsliste einstimmig zu.

Aktueller Stand bei der Westumfahrung Der neue Rechtsanwalt soll in einer der nächsten Sitzungen den Gemeinderat über den aktuellen Stand der Dinge informieren. Das gab der Bürgermeister bekannt.

Viel Verkehr herrscht in der Ortsdurchfahrt in Mühlhausen - zu den Stoßzeiten, aber auch am Nachmittag. Die Staatsstraße Richtung Augsburg ist viel befahren. Bild: Josef Abt

Gemeinderat vergibt Zuschüsse: Die DJK Gebenhofen-Anwalting erhält rund 750 Euro und damit 25 Prozent der Materialkosten für einen neuen, etwa 3000 Euro teuren Durchlauferhitzer für die Spielerduschen im Sportheim. Das Rote Kreuz Aichach-Friedberg bekommt den erbetenen Zuschuss von 1790 Euro. Einen Zuschussantrag der Caritas-Sozialstation vertagte der Rat. Die Sozialstation hatte 77 Cent je Einwohner und damit rund 4200 Euro beantragt. Der Jahresfehlbetrag belief sich 2019 auf rund 17.700 Euro. Rudi Fuchs überschlug, dass Affing und Aichach bei 77 Cent je Einwohner diesen Betrag überdecken würden. Das soll die Verwaltung nun mit der Sozialstation klären.

