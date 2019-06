vor 50 Min.

Straßenausbau muss warten

Der Kanalbau in der Blumenthaler Straße in Klingen ist erledigt. Beim nun geplanten Straßenbau gibt es Verzögerungen. Das war Thema beim Montagsstammtisch im Bürgerhaus.

Im Bürgerhaus Klingen berichtet Hanni Held, dass es bei der Blumenthaler Straße nicht weitergeht. Das hat einen Grund

Zum 100. und vorläufig letzten Montagsstammtisch im Bürgerhaus Klingen waren die beiden aktuellen Klingener Stadträte Hanni Held (CSU) und Lothar Bahn (Freie Wähler) zu einem Bürgergespräch eingeladen. Held, die auch im Bauausschuss ist, musste berichten, dass der Ausbau der Blumenthaler Straße momentan nicht weitergeht.

Der Grund für die Verzögerung bei der Straße Richtung Sielenbach ist die Tatsache, dass laut Held noch nicht alle betroffenen Grundstückseigentümer, die ein Stück abgeben sollen, zugestimmt haben. Deshalb kann die Planung nicht fertiggestellt werden. Es entwickelte sich eine rege Diskussion darüber, was die Stadt im Vorfeld vielleicht hätte besser machen können.

Auf Unverständnis stieß unter den Anwesenden die Planung des Baugebietes „Am Herrenanger“. Weitere Baumaßnahmen waren die Fertigstellung des Ausbaus der Fuggerstraße und der Hochwasserschutz des Mauerbacher Grabens.

Das Thema mit der doppelten Fuggerstraße in Klingen und in Gallenbach beschäftigt die Klingener weiterhin. „Es muss eine Lösung her. Wenn man sich nicht einig ist, welche Straße umbenannt werden soll, dann muss man eben beide Straßen umbenennen“, war man sich einig.

Lothar Bahn, Mitglied im Finanzausschuss, ging auf Finanzielles ein.

Zum Abschluss gab es einen großen Dank an Rudi Knopp, der die Montagsstammtische immer hervorragend organisiert hat. (eu)

Themen Folgen