Straßenglätte: Drei Unfälle nacheinander in Aindling, Kühbach und Aichach

Wegen glatter Straßen kam es nach Polizeiangaben am Mittwochabend zu mehreren Unfällen.

Glatte Straßen machen am Mittwochabend den Autofahrern zu schaffen. In etwas mehr als einer Stunde kracht es in Aindling, Kühbach und Oberbernbach.

Glatte Straßen haben am Mittwochabend zu drei Unfällen im nördlichen Landkreis in etwas über einer Stunde geführt. Dabei entstand insgesamt ein Schaden von rund 15.000 Euro. Ob die Beteiligten verletzt wurden, teilte die Polizei nicht mit.

Gegen 17 Uhr wollte in Aindling eine 20-jährige Frau von der Hauptstraße nach rechts in den Marktplatz einbiegen. Dabei rutschte sie nach Polizeiangaben geradeaus weiter und prallte in den stehenden Wagen einer 19-Jährigen. Die Polizei bezifferte den Schaden auf circa 10.000 Euro.

34-Jährige prallt mit Auto gegen Verkehrsschild, 23-Jährige landet im Graben

In Kühbach war gegen 17.45 Uhr eine 34-Jährige auf der Kreisstraße AIC 7 unterwegs. Wie die Polizei mitteilte, fuhr sie mit nicht angepasster Geschwindigkeit auf den Kreisverkehr zur Paarer Straße zu. Dabei geriet ihr Wagen ins Rutschen und prallte gegen ein Verkehrsschild. Es entstand ein Schaden im unteren vierstelligen Bereich.

Nur eine halbe Stunde später krachte es zwischen dem Aichacher Stadtteil Oberbernbach und dem Hollenbacher Ortsteil Motzenhofen. Eine 23-Jährige kam laut Polizei ohne Fremdeinwirkung von der Staatsstraße 2047 ab und landete im Acker. An ihrem Auto entstand ein Schaden von circa 3000 Euro. (nsi)

