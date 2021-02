15:16 Uhr

Streit mit Ehemann in Aichach: Betrunkene hält Polizei auf Trab

Nach einem Ehestreit in einem Aichacher Stadtteil lief eine betrunkene Frau in der Nacht zum Sonntag leicht bekleidet weg. Die Polizei hatte größte Mühe mit ihr.

Eine betrunkene 43-Jährige hat in der Nacht zum Sonntag die Polizei auf Trab gehalten. Wie die Beamten mitteilten, stritt sich die Frau gegen 23.15 Uhr in einem Aichacher Stadtteil mit ihrem Ehemann. Danach lief die 43-Jährige in zunächst unbekannte Richtung davon. Der Ehemann machte sich Sorgen: Die Frau war laut Polizei stark alkoholisiert, nur leicht bekleidet und die Temperaturen lagen unter null Grad.

Der Mann verständigte daher die Polizei. Eine Funkstreife der Polizeiinspektion Aichach traf die Frau schließlich in Aichach-Nord an und übergab sie ihrem Ehemann, der sie mit seinem Auto nach Hause bringen wollte. Doch während der Fahrt öffnete die Frau die Beifahrertüre und lief über ein Feld davon.

Polizei fesselt betrunkene Frau aus Aichach und bringt sie in Arrest

Kurze Zeit später wurde sie erneut durch eine Funkstreife der Aichacher Polizei aufgegriffen und in Gewahrsam genommen. Da sie sich immer wieder losreißen und weglaufen wollte, musste sie nach Polizeiangaben gefesselt werden. Ein Alkoholtest war nicht möglich. Die 43-Jährige wurde zur Ausnüchterung in den Arrest des Polizeipräsidiums Schwaben-Nord gebracht. (nsi)

