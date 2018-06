vor 41 Min.

Streit um Asylpolitik wühlt CSU auf

Parteimitglieder aus nördlichem Landkreis verfolgen Auseinandersetzung mit Schwesterpartei CDU auf Bundesebene mit Sorge. Manche äußern offen Ärger über Merkel

Von christian lichtenstern, claudia Bammer und Nicole Simüller

Tomas Zinnecker ist nicht als Parteisoldat bekannt. Der stellvertretende Kreisvorsitzende der CSU ist nicht automatisch und in jedem Punkt mit der Linie oder Führung der Christsozialen einverstanden. Im aktuellen und zugespitzten Unionsstreit um die Asylpolitik steht er aber „voll hinter der Geschichte“. Also hinter dem Masterplan von Parteichef und Innenminister Horst Seehofer und Ministerpräsident Markus Söder, die unter anderem bereits abgelehnte oder in anderen EU-Ländern registrierte Asylbewerber und diejenigen ohne Ausweispapiere an der Grenze zurückweisen wollen.

Zinnecker, Bürgermeister in Aindling, verweist auf die Stimmung in der Bevölkerung und auch auf aktuelle Umfragen, die die Haltung der CSU in dieser Frage doch in großer Mehrheit bestätigen würde. Darüber solle sich Bundeskanzlerin Angela Merkel einfach mal Gedanken machen, sagt der Jurist. Auf die Landtagswahlen im Oktober im Freistaat will Zinnecker die Vorgehensweise seiner Partei nicht reduzieren lassen. Abgeordnete seien Volksvertreter und sollten die Meinung der Bürger nicht nur wahrnehmen, sondern auch danach handeln. Dass es im Streit zum Äußersten kommt, also zur Spaltung der beiden Schwesterparteien, kann sich Tomas Zinnecker aber nicht vorstellen: „Das glaube ich nicht.“

Das glaubt auch Josef Dußmann nicht. Der Vorsitzende des CSU-Ortsverbands Aichach hofft, dass es zu einer Einigung kommt. „Jetzt hat man so lange gebraucht, bis man sich zusammengerauft hat“, sagt er mit Blick auf die schwierige Regierungsbildung. Da sollte man sich jetzt auch in diesem Punkt einigen können, meint er. „Wenn jeder auf den anderen zugehen würde, sollte man einen Mittelweg finden.“ In der Sachfrage selbst ist er hin- und hergerissen. „Gut wäre eine europäische Lösung“, sagt er. Er würde sich in ganz Europa die gleichen Maßstäbe und Bedingungen für Asylbewerber wünschen. Tatsächlich tue sich da aber nichts seit 2015. Von daher kann er auch diejenigen verstehen, die eine nationale Lösung wollen. Dass in anderen EU-Ländern bereits registrierte Asylbewerber abgewiesen werden, kann er mittragen. Seehofers Forderung, auch Asylbewerber ohne gültige Papiere nicht ins Land zu lassen, hält er für schwer umsetzbar. „Wohin soll man die schicken?“ Besser wäre es in seinen Augen, die Asylverfahren zu beschleunigen und diejenigen, die kein Asyl bekommen, konsequent abzuschieben.

Wilfried Schimmel (CSU), Ortssprecher im Pöttmeser Ortsteil Schnellmannskreuth, hingegen steht voll hinter Seehofers Forderungen in der Asylpolitik. Dabei war dieser für ihn „nie ein Politiker, den ich richtig gemocht habe. Aber jetzt hat er recht, weil so kann es nicht mehr weitergehen“. Nach Schimmels Überzeugung spricht nichts dagegen, Flüchtlinge zurückzuweisen, die in einem anderen europäischen Land schon registriert sind. Es müsse sich etwas ändern. „Merkel macht seit 2015 rum.“ Sie verliere das Vertrauen. Schimmel befürchtet einen Bruch zwischen CDU und CSU. Für das Wahrscheinlichste hält er einen Rauswurf des Bundesinnenministers durch die Kanzlerin. „Das wäre das Schlimmste.“

