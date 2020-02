Streit um Schulen: Macht die SPD Wahlkampf ohne Recherche?

Plus Der Ausbau von Schulen war im Landkreis Aichach-Friedberg nie ein großes Streitthema der Politik. Nach der SPD-Kritik gibt’s jetzt einen Schlagabtausch.

Sozusagen seit Kreistagsgedenken ist Bildungspolitik im Wittelsbacher Land kein Streitthema. Diskussionen gab es zwar zu Baupreissteigerungen und Standortwahl, aber nicht zum Ausbau und Zustand der Infrastruktur. Das hat sich nun im Kommunalwahlkampf geändert: Die Kritik der SPD und ihres Landratskandidaten Andreas Santa an der digitalen Ausstattung und dem baulichen und energetischen Zustand der kreiseigenen Schulen sorgte in der jüngsten Sitzung für Gegenreaktionen anderer Fraktionen im Kreistag.

Im Kreistag fragte sich FW-Fraktionschef Helmut Lenz, in welcher der zwölf Schulen des Landkreises Santa denn überhaupt gewesen sei. Die Schulen seien nämlich durch die Bank in einem sehr guten baulichen Zustand und auch sehr gut ausgestattet. Das werde auch von allen Lehrern und Schülern, mit denen er in der vergangenen Woche nach der Veröffentlichung der SPD-Mitteilung in unserer Zeitung darüber gesprochen habe, so bestätigt, betonte Lenz. Der frühere Leiter von kommunalen Grund- und Mittelschulen im Kreis kennt sich in der Schullandschaft im Wittelsbacher Land gut aus und sitzt auch in mehreren dafür zuständigen Gremien.

SPD betont zur Kritik: Sie habe recherchiert

Den Vorwurf, ohne Recherche Wahlkampf zu machen, will sich jetzt wiederum die SPD nicht gefallen lassen. Kreisvorsitzende Sandra Lederer verteidigt Santa in einer Mitteilung. Der habe alle Kreisschulen kontaktiert, fünf besucht und sei mit insgesamt sechs Schulleitern im Gespräch gewesen. Darüber hinaus sei das SPD-Kreistagsteam mit Lehrern und Schülern im persönlichen Gespräch gewesen. Bei Forderungen zu Modernisierung und einer besseren medientechnischen Ausstattung der Schulen handle es sich also keineswegs um eine Wahlkampf-Strategie oder ein Schlechtmachen des Angebots im Landkreis, „sondern um das Aufzeigen von sachlich recherchierten Mängeln“. Das betreffe zum einen bauliche Missstände, die es faktisch immer noch gebe, zum anderen um Probleme bei digitalen Lehrmitteln.

Lederer will die hohen Investitionen in die Schulinfrastruktur in der Vergangenheit nicht in Abrede stellen. Allein seit der Jahrtausendwende hat das Wittelsbacher Land über 150 Millionen Euro in neue Schulgebäude oder in die Sanierung investiert.

Die Hälfte der Investitionen geht auf das Konto einer Schule

Die SPD-Kreisvorsitzende will die geplanten Investitionssummen allerdings in Relation setzen: Wenn für die aktuelle Wahlperiode rund 60 Millionen Euro vorgesehen seien, der Neubau der Vinzenz-Pallotti-Förderschule in Friedberg allein jedoch schon Kosten in Höhe von über 30 Millionen Euro fresse, halbiere sich dadurch die potenzielle Investitionssumme für die elf Bestandsgebäude. Fazit von Sandra Lederer: „Hier herrscht Handlungsbedarf und wir nehmen die Anliegen, die von Lehrern, Schülern und anderen Bürgern an uns herangetragen wurden, ernst.“

Vom Landratsamt kommt dazu jetzt auch eine Stellungnahme zu den Schulinvestitionen in Vergangenheit und Zukunft: Der Landkreis habe seit 2014 – also in sechs Jahren knapp 64 Millionen Euro in die Schulen des Landkreises investiert. Und für die kommenden fünf Jahre seien weitere 57 Millionen für die kreiseigenen Schulen eingeplant. Das mache über elf Jahre hinweg zusammen 121 Millionen Euro, teilt Pressesprecher Wolfgang Müller vom Landratsamt mit. Neben der neuen Förderschule in Friedberg seien für die kommenden Jahre die Sanierungen eines Gebäudeteils der Realschule Aichach (rund sieben Millionen Euro) und der Beruflichen Schulen Wittelsbacher Land (rund acht Millionen Euro) die mit Abstand größten Posten.

