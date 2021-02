vor 19 Min.

Streit um den Biber in Aichach-Friedberg: Anwohner sind genervt

Plus Biber sind geschützt. Gleichzeitig verursachen sie häufig Schäden. Ein Beispiel ist Hiesling. Was die Stadt und der Biberbeauftragte in Aichach-Friedberg sagen.

Von Marlene Weyerer

An sich fand es Stefan Lenz ja immer witzig, den Biber als Nachbarn zu haben. Lenz wohnt direkt neben dem Weiher im Aichacher Stadtteil Hiesling. Er kann im Sommer abends von seiner Terrasse aus dem scheuen Tier dabei zusehen, wie es durch den Weiher schwimmt. "Aber irgendwann ist es halt nicht mehr witzig", sagt Lenz. Seit zwei Jahren mehren sich bei ihm und seiner Frau die Biberprobleme.

Erst verspeiste der tierische Nachbar einen frisch gepflanzten Thujabaum aus dem Garten des Ehepaares. Ein halbes Jahr später pflanzten sie einen neuen ein, auch der war kurz darauf abgenagt. Am Kirschlorbeer knabbert das Tier regelmäßig, der Magnolienbaum ist angekratzt. Sein Zaun um den Garten bringe nichts, sagt Lenz. "Der Biber sucht sich seine Löcher." Wenn Lenz jetzt in seinen Garten schaut, sieht er lauter einzeln eingezäunte Bäume und Sträucher. Schön sehe das nicht aus, sagt der Hieslinger. "Aber wir müssen uns schützen." In letzter Zeit macht der Biber laut Lenz immer mehr Schwierigkeiten - nicht nur in dem Garten.

Hiesling: Biber nagt alte Baumbestände ab

Direkt am Weiher gibt es viele alte Buchen und andere Bäume. Davon nagte der Biber in den vergangenen Monaten laut Lenz extrem viele an. "Der Biber macht die schönen alten Bäume, die die Gegend prägen, kaputt", erzählt er. Auch der Pächter des Weihers habe sich schon darüber beschwert, dass nichts gegen den Biber unternommen werde, sagt der Hieslinger. Denn der Pächter müsse regelmäßig den Damm des Bibers entfernen lassen, damit das Wasser vom Weiher wieder abfließt. Lenzs Vater, der ebenfalls in Hiesling wohnt, meldet regelmäßig der Stadt Aichach, dass der Biber Löcher in den Schotter am Straßenrand macht, wegen denen Menschen stolpern könnten. Diese Löcher werden dann immer wieder aufgefüllt.

In letzter Zeit beobachtet Stefan Lenz immer mehr Biber-Schäden rund um den Hieslinger Weiher. Bild: Stefan Lenz

Lenz ist nicht der Einzige im Raum Aichach mit solchen Problemen. In der Stadtverwaltung ist das Bauamt für Biber zuständig. Bauamtsleiterin Carola Küspert berichtet: "Die Biberbeschwerden sind wie in den letzten Jahren unverändert hoch." Die Biberpopulation steige stetig. "Im Stadtgebiet gibt es kein Gewässer dritter Ordnung, in dem kein Biber ist", erzählt Küspert. Gewässer dritter Ordnung sind die kleineren Gewässer und Bäche, für die die Stadt zuständig ist. Es gebe Biber in allen Ortsteilen, sogar in der Stadt selbst am Griesbacherl. Die Biber stellen auch das Bauamt bei der Pflege dieser Gewässer vor immer größere Herausforderungen.

Der Biber ist in Deutschland streng geschützt

Küspert betont allerdings, dass der Biber in Deutschland streng geschützt sei. Sowohl im Bundesnaturschutzgesetz als auch in der europäischen Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie ist das festgeschrieben. Das Tier galt in Bayern fast 100 Jahre lang als ausgerottet, bevor es in den 1960er-Jahren wieder angesiedelt wurde. Durch seine Stauungen sorgt er für Lebensraum für kleine Wassertiere und erhöht die Artenvielfalt. Außerdem gilt er nicht als Tier, das zu einer Überpopulation führen könnte. Laut Bund Naturschutz wird in einem Revier nie mehr als eine Familie leben. Weitere Biber siedeln sich dort nicht an. Nach dem Gesetz ist es verboten, die Biber zu stören, zu fangen oder zu töten. Seine Bauten dürfen nicht beschädigt oder zerstört werden.

Bei der Unteren Naturschutzbehörde am Landratsamt arbeitet Thomas Kaeuffer, Biber-Beauftragter des Landkreises. Er sagt, die Anzahl der Biberreviere im Kreis Aichach-Friedberg werde auf etwa 120 geschätzt. Einzelne Biber seien nicht zählbar. Seit 2008 werden vom Biber verursachte land-, forst- und teichwirtschaftliche Schäden unter bestimmten Voraussetzungen vom Umweltministerium ausgeglichen. Der bereitgestellte Schadenstopf ist dabei aber gedeckelt. Da seit Jahren mehr Schäden gemeldet werden, als ausgeglichen werden können, bekommen dem Landratsamt zufolge alle Geschädigten nur eine anteilige Auszahlung. Im Landkreis wurden für das Jahr 2019 von Bibern verursachte Schäden in Höhe von rund 2607 Euro anerkannt und knapp 1760 Euro ausbezahlt.

Staat haftet nicht für Biberschäden

Biberbeauftragter Kaeuffer erklärt, oft würden vorbeugende Maßnahmen gegen Biberschäden helfen. Zum Beispiel könnten Drainagerohre verlegt oder Biberdämme regelmäßig rückgebaut werden. Für Fälle wie bei Stefan Lenz hat die Untere Naturschutzbehörde meist Gittermatten zum Schutz von Einzelbäumen vorrätig, die an Bibergeschädigte ausgegeben werden. "Der Biber steht zwar unter strengem Artenschutz, das heißt aber nicht, dass man sein Eigentum nicht vor dem Biber schützen darf", so Kaeuffer. Wichtig sei dabei, dass das Tier keinen Schaden nimmt. Zulässig sei also ein Maschendrahtzaun, nicht zulässig seien Stacheldraht, Glasscherben und ähnliches. Ein Gartenzaun könne "bibersicher" gemacht werden durch Verkleidung mit Draht.

Diesen Baum direkt am Hieslinger Weiher hat der Biber schon fast abgesägt. Bild: Stefan Lenz

Allerdings betont Kaueffer, dass die Haftung des Staates für Schäden, die von wildlebenden Tieren verursacht werden, nicht gesetzlich vorgesehen sei. "Wenn Vögel, die naturschutzrechtlich besonders geschützt sind, Kirschen vom Baum fressen, wird der dadurch entstandene Schaden auch nicht entschädigt", erklärt Kaeuffer.

Aichach-Friedberg: Etwa 30 Biber pro Jahr werden gefangen

Die Untere Naturschutzbehörde kann in Einzelfällen den Fang von Bibern genehmigen. Laut Kaeuffer geschieht das in der Mehrzahl der Fälle bei ernsten Schäden, vor allem im Siedlungsbereich, oder wenn die öffentliche Sicherheit gefährdet ist, zum Beispiel wenn der Biber Straßen untergräbt. Solche Ausnahmen sind allerdings nur dann zulässig, wenn es keine zumutbaren Alternativen gibt und dadurch die Erhaltung der Biber nicht gefährdet wird.

In den vergangenen Jahren wurden laut Landratsamt im Wittelsbacher Land immer ungefähr 30 Biber gefangen. 2019 waren es genau 34. Im Jahr 2020 waren es 25 Tiere. 20 davon wurden getötet, fünf der Biber übergab der Landkreis an ein Auswilderungsprojekt in England.

So funktioniert der Meldeweg bei Biberschäden (Quelle: Biber-Beauftragter Aichach-Friedberg) 1 / 7 Zurück Vorwärts Der Geschädigte (Land-, Forst- oder Teichwirt) meldet den Schaden bei der zuständigen Naturschutzbehörde oder direkt beim Biberberater. Der Schaden muss rechtzeitig telefonisch oder schriftlich gemeldet werden, spätestens eine Woche, nachdem der Schaden entdeckt wurde. Dabei muss der Geschädigte nachvollziehbar angeben, wo und wann der Schaden entstanden ist, sowie Art und Umfang des Schadens beschreiben.

Die Behörde prüft Ausschlussgründe oder vorrangige Präventivmaßnahmen.

Der Geschädigte muss den Schaden und Schadenshergang glaubhaft machen.

Der Biberberater stellt den Schaden fest und berechnet die Schadenshöhe.

Die Naturschutzbehörde sammelt die Ausgleichsfälle und meldet den Gesamtbetrag Anfang des Folgejahres über die Regierungen an das Umweltministerium.

Das Umweltministerium ermittelt die Ausgleichsbeträge und ob ein vollständiger Ausgleich möglich ist. Die zur Verfügung stehenden Mittel sind gedeckelt (der Topf enthält ab 2021 550.000 Euro für ganz Bayern, bisher 450.000 Euro). Liegt die Summe die einzelnen Schadensfälle über dem Gesamtbetrag, kann nur anteilig geringer ausgeglichen werden.

Die vom Ministerium zugewiesenen Mittel werden von den Naturschutzbehörden in Form eines Bescheides an den Geschädigten ausbezahlt.

