vor 36 Min.

Strohballen brennen auf Wiese in Kühbach: Drei Feuerwehren im Einsatz

Die Feuerwehren aus Kühbach, Stockensau und Haslangkreit waren am Donnerstagnachmittag bei einem Brand in Kühbach im Einsatz.

15 Strohballen, die auf einer Wiese in Kühbach gelagert waren, gerieten am Donnerstagnachmittag in Brand. Drei Feuerwehren rückten aus, um zu löschen.

