08.12.2018

Strohmayr für Frauenrechte

Sprecherin Frauenpolitik

Die SPD-Landtagsfraktion hat ihre stellvertretende Vorsitzende Simone Strohmayr (Stadtbergen) und Ruth Müller (Niederbayern) laut einer Mitteilung wieder zu ihren frauenpolitischen Sprecherinnen gewählt. Beide setzen sich für eine bessere Finanzierung der bayerischen Frauenhäuser ein. Wichtig ist den Abgeordneten auch die gleichberechtigte Repräsentanz der Geschlechter in Parlamenten auf allen Ebenen. Für die SPD-Fraktion sei das in dieser Legislaturperiode Realität: Von den 22 Abgeordneten ist genau die Hälfte weiblich. (AN)

