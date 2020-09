vor 32 Min.

Studenten sollen die neuen Urnengräber in Affing gestalten

So ähnlich wie hier in Mühlhausen könnten die Urnengräber in Affing aussehen.

Plus Wie sollen die Urnengräber in Affing aussehen? Der Gemeinderat will einen Wettbewerb unter Studenten ausloben. Im Ortsteil Anwalting ist das nicht nötig.

Von Carmen Jung

Es gibt sie in Mühlhausen, in Haunswies oder auch in Gebenhofen. Auf dem Affinger Friedhof allerdings sucht man Urnengräber bis heute vergebens. Dabei wird die Nachfrage immer größer. Bürgermeister Markus Winklhofer weiß sogar von einer Frau, die ihren verstorbenen Mann nachträglich umbetten lassen möchte. Noch vor vier Jahren hatte sich der Gemeinderat nicht zu Urnengräbern durchringen können. Der neue Gemeinderat war sich in seiner jüngsten Sitzung zwar einig, dass es in Affing Urnengräber geben muss, doch die Frage lautete nun: Wie soll das aussehen?

Feuerbestattungen werden auch im Wittelsbacher Land immer häufiger. Urnengräber sind auch wegen des geringeren Pflegeaufwands gefragt. Bild: Martina Diemand (Symbol)

Bauamtsleiter Ralf Scherbauer hatte einen Vorschlag für das Gelände in der nordöstlichen Ecke des Friedhofs ausgearbeitet. Er orientierte sich dabei an der „sehr strengen Geometrie“ des Gräberfeldes. Sein Entwurf sah zwei jeweils 1,50 Meter breite, rechteckig angeordnete Wege und vier Reihen mit 60 mal 60 Zentimeter großen Urnengräbern vor. 73 Urnen hätten Platz, wenn zwischen ihnen 40 Zentimeter Abstand bliebe, bei einem halben Meter wären es 65 Gräber.

Der Entwurf fand im Gemeinderat wie schon bei einem Ortstermin mit Pfarrer, Kirchenverwaltung und Affinger Gemeinderäten keine ungeteilte Zustimmung. Während Paul Moll von einer „pragmatischen Lösung“ sprach, die man in Schritten realisieren solle, verlieh Rudi Fuchs dem Entwurf das Attribut: „quadratisch, praktisch, gut, rasenmähergerecht.“ Ihm sei das zu einfallslos, er wolle lieber noch jemanden „drüber schauen lassen“.

Studenten sollen Ideen für Urnengräber in Affing liefern

Gemeinderäte aus anderen Ortsteilen machten klar: Die Entscheidung müssten die Kollegen vor Ort treffen, zusammen mit der Kirchenverwaltung. Doch auch die ist unterschiedlicher Meinung, wie Pfarrer Max Bauer berichtete. Der Bürgermeister schlug daraufhin vor, einen Arbeitskreis zu gründen.

Aufgenommen wurde dabei Fuchs’ Idee, Studenten der Fachhochschule für Gestaltung nun ins Boot zu holen. 5000 Euro stellt Affing für einen Ideenwettbewerb bereit. Das beschloss der Gemeinderat gegen die Stimme von Paul Moll in dem Bewusstsein, dass es nun doch noch ein wenig dauern wird, bis der Urnenfriedhof in Affing Realität ist.

In Anwalting gibt es schon eine Planung

In Anwalting geht das schneller. Schließlich gibt es dort bereits eine fertige und genehmigte Planung, die im Zuge der Friedhofserweiterung vor 15 Jahren entstanden ist. Kürzlich wurde dort das erste Urnengrab im nordöstlichen Bereich des Friedhofs vergeben.

Die Urnengräber sind radial um einen Wasserspender angeordnet. Geplant waren sie ebenfalls 60 mal 60 Zentimeter groß. Weil jedoch mehr Platz vorhanden ist, wünschen sich die Verantwortlichen 60 mal 80 Zentimeter große Gräber. Außerdem müssen zwei vier Meter hohe Thujabäume im Bereich der Brunnenanlage entfernt werden. Gegen Josef Tränkl und Andreas Widmann stimmte der Gemeinderat zu.

In Sachen Gestaltung gelten die gleichen Regeln wie in Haunswies. So ist eine Grabeinfassung vorgeschrieben. Die einzelne Grabstätte kann mit liegenden, stehenden oder kombinierten Elementen gestaltet werden, es sind Grabplatten und Stelen möglich.

