05:33 Uhr

Studie zu Aichach-Friedberg: Viel Sonne, wenig Ärzte

Eine neue Studie hat untersucht, wie gut es sich im Wittelsbacher Land leben lässt.Sie zeigt, was in Aichach-Friedberg prima läuft – und was nicht.

Von Ute Krogull

Das Wittelsbacher Land landete bei der Großen Deutschland-Studie auf Platz 120 von 401 Landkreisen und Städten. Für die Erhebung ist die Prognos AG für „ZDFzeit“ der Frage nachgegangen, wo es sich in Deutschland am besten lebt. Ganz vorne landeten die Städte München, Heidelberg und Potsdam sowie die Landkreise Starnberg, Garmisch-Partenkirchen und München. Die Lebensumstände in Deutschland sollten dabei möglichst umfassend gemessen werden – in drei Kategorien: Arbeit & Wohnen, Freizeit & Natur, Gesundheit & Sicherheit. Die Indikatoren der Studie, die für die Auswertung unterschiedlich gewichtet wurden, offenbaren, wo das Wittelsbacher Land gut abschneidet und wo es eher hintere Plätze belegt:

Arbeit und Wohnen

Hier kam der Landkreis auf Platz 54 von 401. Besonders gut steht er in Sachen Arbeit da. Bei Arbeitslosenquote, Einwohner in Bedarfsgemeinschaften (sprich: Hartz IV oder Grundsicherung) sowie Anteil der privaten Schuldner gelangte er auf Rang 18, zehn bzw. neun. Schlecht sieht es dagegen bei anderen Aspekten aus: Immobilienkaufpreis-Einkommen-Relation (Platz 317), Mietpreis-Einkommen-Relation (275) und durchschnittliche Pendlerdistanzen (368). Hier macht sich der Großraum München offensichtlich negativ bemerkbar. Übrigens steht auch der Bildungssektor nicht top da. Bei der Zahl der Schüler pro Lehrkraft reicht es nämlich nur für den Rang 350.

Freizeit und Natur

Die Statistik birgt hier eine Überraschung – nur Rang 344 von 401. Wie das? Der Anteil an der Erholungsfläche an der Gesamtfläche punktet nur ausreichend für Platz 362. Dafür werden nämlich unbebaute Flächen und Grünanlagen wie Parks, Schrebergärten, Sportflächen und Campingplätze berechnet, nicht aber Felder, Wiesen und Wälder. Zum Vergleich: Die Großstadt München liegt hier auf Platz sechs. Die Erholungsfläche pro Einwohner schneidet im Kreis Aichach-Friedberg mit Platz 347 ebenfalls schlecht ab. Aber auch ein anderes Thema, das indirekt mit Freizeit zu tun hat, ist ausbaufähig: die Ganztagsbetreuungsquote im Kindergartenalter (Rang 285). Am Besten stehen im recht weit gefassten Themenbereich „Freizeit und Natur“ folgende Aspekte da: Sonnenstunden pro Jahr (Platz 40), Wahlbeteiligung bei der letzten Bundestagswahl (33) beziehungsweise Kommunalwahl (54) – und aktive Nutzer von Bibliotheken (64). Ob das wohl irgendwie zusammenhängt?

Gesundheit und Sicherheit

Na also, jetzt wird endlich alles gut: Platz 30 von 401! Vor allem bei der Zahl der Gewaltverbrechen pro 10000 Einwohner steht das Wittelsbacher Land top da, nämlich mit Platz 6 sogar unter den Top Ten deutschlandweit. Gut sieht es auch in Sachen Kinderarmut (22) und Zahl der Pflegebedürftigen (16) aus. Schlechte Zahlen erreichte der Kreis dagegen bei zwei anderen wichtigen Themen: Zahl der verletzten und getöteten Personen im Straßenverkehr pro 100000 Einwohner (von 2014 bis 2016) – Rang 304 sowie Arztdichte (319). Ob man im Wittelsbacher Land nun besonders wenig Erholung braucht, zäh ist oder die Statistik eben doch trügt, wenn es um echte Lebensqualität geht: Die Menschen hier haben überdurchschnittlich gute Lebensaussichten. Die Lebenserwartung von Frauen liegt auf Rang 69 deutschlandweit, bei Männern sogar auf Platz 33. Worin diese Differenz begründet ist, darüber mögen wir aber lieber nicht spekulieren.

Landrat Klaus Metzger sieht die Studie ohnehin gemischt: „Ich freue mich, dass wir in puncto Arbeit mit einer Quote von unter zwei Prozent deutschlandweit vorne liegen“, sagt er. Die Bemühungen, Neuzugewanderte in den Arbeitsmarkt zu bringen, hätten sich ausgezahlt – in mehrfachem Wortsinn. Die schlechte Einstufung bei „Freizeit und Natur“ ärgert ihn dagegen. „Das gibt ein völlig schiefes Bild und unterstreicht die Unschärfe der Erhebung“, findet der Landrat. Das sei bei allen Rankings gegeben, etwa durch Zeitpunkt, Wertung und Gewichtung.

Bei manchen Punkten, wie der Sicherheit im Straßenverkehr, seien die Einflussmöglichkeiten des Landkreises sehr begrenzt. Anderes relativiere sich, so die schlechte Quote bei der Ganztagsbetreuung im Kindergartenalter. „Zwar gibt es auch da etwas zu tun, jedoch muss deutlich festgestellt werden, dass die Bedarfe im ländlich strukturierten Raum schlicht völlig andere sind als etwa in Ballungsräumen“, sagt Metzger. Er meint: „Für viele Bürger des Wittelsbacher Landes stehen wir wahrscheinlich sowieso an erster Stelle.“

Themen Folgen